Xây dựng Khu đô thị thể thao 925.000 tỉ đồng, SVĐ hình Trống Đồng đủ tầm đăng cai Olympic

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Hà Nội

Xây dựng Khu đô thị thể thao 925.000 tỉ đồng, SVĐ hình Trống Đồng đủ tầm đăng cai Olympic

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được thực hiện thuộc phạm vi 11 xã, với tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội dự kiến xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sáng 13-12, thành phố sẽ xin chủ trương triển khai ngay dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic.

Xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khoảng 925.000 tỉ đồng, đủ tầm đăng cai Thế vận hội - Ảnh 1.

Trống Đồng Stadium là sân vận động lớn thứ hai thế giới sau khi hoàn thành. Ảnh minh hoạ

Đây là "siêu dự án" có quy mô rất lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt góp phần phát triển Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Mục tiêu là đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic với tổ hợp liên hiệp thể thao để Thủ đô Hà Nội đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm châu lục và quốc tế như: Đăng cai tổ chức sự kiện Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic…

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được thực hiện thuộc phạm vi 11 xã: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà, TP Hà Nội. Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 9.171 ha, dự kiến phân chia thành bốn dự án thành phần theo các phân khu chính.

Quy mô dân số của dự án khoảng 800.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Được biết, điểm nhấn của khu đô thị là các công trình thể thao quy mô lớn, trong đó đáng chú ý nhất là Sân vận động Trống Đồng Stadium với sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Công trình mang cảm hứng từ Trống đồng Đông Sơn và hình tượng Chim Lạc.

Nếu hoàn thành đúng trên quy mô này, Trống Đồng Stadium sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là dự án mang dấu ấn biểu trưng, biểu tượng của Thủ đô, được đầu tư rất lớn, quan trọng, cấp bách; được lãnh đạo Trung ương, Chính phủ quan tâm sát sao, thường xuyên chỉ đạo.

Dự án này cần được khởi công đồng bộ, đồng thời với các dự án khởi công, khánh thành trên toàn quốc vào ngày 19-12-2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tin liên quan

Hiện trạng cảnh quan sông Hồng dự kiến làm đại lộ tỉ USD

Hiện trạng cảnh quan sông Hồng dự kiến làm đại lộ tỉ USD

(NLĐO)- Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường của Hà Nội.

Dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng trị giá 300.000 tỉ đồng được đề xuất làm như thế nào?

(NLĐO) - Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest đề xuất xây dựng dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỉ đồng.

5.200 tỉ đồng đầu tư cao tốc Đại lộ Thăng Long đến Hòa Lạc - Hòa Bình

(NLĐO) - Hà Nội sẽ khởi công tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long. Theo đó, tuyến cao tốc này được kéo dài thêm khoảng 6,7 km từ đoạn nối từ Quốc lộ 21B đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, với kinh phí hơn 5.200 tỉ đồng

khu đô thị Hà Nội Thể thao Khu đô thị thể thao Olympic
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo