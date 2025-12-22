HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

Xây dựng "kịch bản" thoát nghèo cho từng hộ dân

Cao Nguyên

(NLĐO) – Không chỉ áp dụng các mô hình chung trong công tác giảm nghèo, nhiều địa phương còn có cách làm mới với quyết tâm giúp người dân thoát nghèo

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của người dân, công tác giảm nghèo tại tỉnh Đắk Lắk những năm gần đây đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình thoát nghèo đã được áp dụng hiệu quả, giúp người dân từng bước thoát nghèo bền vững.

Giao trách nhiệm cho từng cán bộ

Không dừng lại ở việc phát triển kinh tế, các địa phương trên địa bàn tỉnh còn tập trung triển khai các giải pháp xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân có điều kiện an cư, từ đó ổn định sản xuất.

Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", mới đây, chính quyền xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã vận động các tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết. Mỗi căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng được trao tặng cho hai hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mô hình giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk: Giải pháp cho từng hộ gia đình - Ảnh 1.

Căn nhà Đại đoàn kết của gia đình ông Phan Thế Dũng đang dần hoàn thiện

Hơn 20 năm trước, ông Phan Thế Dũng rời quê ở tỉnh Bình Thuận tới vùng đất Krông Năng mang theo ước mơ đổi đời. Trên mảnh đất mới, ông cùng vợ xây dựng tổ ấm nhỏ, gieo trồng 5 sào cà phê và tần tảo nuôi ba con lớn khôn.

Thế nhưng, biến cố ập đến - từ một người đàn ông khỏe mạnh, ông bất ngờ mắc nhiều bệnh nặng như: tiểu đường, suy thận, sức khỏe suy kiệt theo từng ngày. Thu nhập ít ỏi từ nông nghiệp không đủ trang trải thuốc men. Gia đình ông sống trong căn nhà tạm bợ. Những đêm mưa lớn, cả nhà phải co cụm vào một góc để khỏi ướt, trắng đêm chờ trời sáng.

Trước khó khăn này, chính quyền địa phương và những người hảo tâm vừa đóng góp, trao tặng gia đình ông Dũng hơn 100 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Vợ chồng ông Dũng vay mượn thêm 100 triệu đồng, dựng lên căn nhà kiên cố gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp và nhà vệ sinh.

"Gia đình tôi mừng lắm. Từ nay có nhà kiên cố, không còn cảnh chạy mưa mỗi đêm. Tinh thần tôi cũng thoải mái hơn, bệnh tật cũng có phần thuyên giảm" – ông Dũng cho hay.

Ông Võ Tròn, Bí thư kiêm Trưởng thôn 5 cho biết trước đây trong thôn có hàng chục hộ nghèo nhưng hiện chỉ còn 6 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân của người dân đạt 45 triệu đồng/người/năm.

"Sự chung tay của chính quyền và cộng đồng đã trở thành động lực quan trọng, giúp các hộ nghèo thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên" – ông Tròn chia sẻ.

Cùng với xóa nhà tạm, xã Krông Năng còn khuyến khích người dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể. Thông qua các hợp tác xã, người dân được tiếp cận kỹ thuật canh tác mới, nguồn vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và ổn định đầu ra cho nông sản. Các mô hình này góp phần nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy sản xuất sạch và ý thức bảo vệ môi trường.

Hiện toàn xã có 14 hợp tác xã hoạt động ổn định, hỗ trợ hội viên về kỹ thuật, vốn và tiêu thụ sản phẩm. Một số hợp tác xã kiểu mới cũng đã hình thành, hướng đến sản xuất – kinh doanh tổng hợp, đóng vai trò "bệ đỡ" cho kinh tế hộ gia đình phát triển. Nhờ những nỗ lực đồng bộ, đến nay tỉ lệ hộ nghèo của xã Krông Năng giảm còn 10,49%, tỉ lệ hộ cận nghèo là 5,5%.

Mô hình giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk: Giải pháp cho từng hộ gia đình - Ảnh 2.

Những tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Krông Năng đang tiếp tục được đầu tư xây dựng

Ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Krông Năng cho biết xã định hướng triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững 2026 - 2030 theo phương châm "đúng người, đúng việc". Theo đó, mỗi cán bộ, công chức được giao phụ trách một nhóm hộ nghèo, trực tiếp xuống từng nhà để rà soát, tìm hiểu nguyên nhân, từ đó xây dựng "kịch bản" riêng cho từng hộ. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ sinh kế cho hộ thiếu vốn, đào tạo nghề cho hộ thiếu việc làm, hay hướng dẫn kỹ thuật cho những hộ sản xuất kém hiệu quả...

"Chúng tôi không làm theo kiểu thống kê, mà sẽ đánh giá từng hộ, từng nguyên nhân cụ thể. Mỗi cán bộ chịu trách nhiệm giúp một số hộ thoát nghèo, theo dõi đến khi ổn định. Bên cạnh đó, các lực lượng quân sự, công an, giáo viên, đoàn thể sẽ cùng vào cuộc hỗ trợ để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo" – ông Văn nhấn mạnh.

Muôn cách tạo sinh kế cho dân thoát nghèo

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền các cấp, người dân cũng chủ động tìm hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, đa dạng sinh kế để nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.

Gia đình anh Hoàng Văn Chuyển (SN 1989, thôn 6C, xã Ea Ô) mạnh dạn trồng xen canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển từ canh tác truyền thống sang sản xuất hữu cơ trên diện tích 6 sào. Ngoài hệ thống tưới tiết kiệm, anh sử dụng phân bò ủ với các loại men vi sinh bón cho cây để cải tạo đất và nâng cao sức đề kháng sâu bệnh. Nhờ đó, mỗi năm gia đình anh Chuyển thu từ 7–8 tạ tiêu khô và khoảng 1,6 tấn cà phê nhân.

Mô hình giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk: Giải pháp cho từng hộ gia đình - Ảnh 3.

Vườn hồ tiêu, cà phê của gia đình anh Hoàng Văn Chuyển cho thu nhập ổn định để thoát nghèo

Thời gian nông nhàn, anh Chuyển còn đi làm thợ hồ để tăng thu nhập. Nhờ sự nỗ lực của gia đình cùng sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, gia đình anh Chuyển đã thoát nghèo từ năm 2024. Cuộc sống gia đình anh Chuyển ngày càng ổn định, chăm lo cho việc học tập của hai con.

Theo ông Đặng Đức Quý, Trưởng thôn 6C, toàn thôn hiện còn 13 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo. Để hướng tới giảm nghèo bền vững, Ban tự quản thôn phối hợp với các ban ngành tăng cường tuyên truyền bà con chăm chỉ lao động, tiết kiệm chi tiêu, hạn chế tổ chức ma chay, cưới hỏi rườm rà. Thôn cũng chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất - chăn nuôi giỏi, mang lại hiệu quả kinh tế cao để người dân tham quan, học tập và làm theo.

Song song đó, địa phương cũng không ngừng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay chính sách, cung cấp con giống, cây giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho bà con. Chính quyền địa phương, Ban tự quản thôn cũng vận động người dân hướng đến sản xuất bền vững, giảm sử dụng phân hóa học, tăng cường phân hữu cơ để cải tạo đất, giúp cây trồng phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh và chống lại những diễn biến tiêu cực của thời tiết. Nhờ vậy, cây trồng phát triển xanh tốt quanh năm, đạt năng suất cao, giúp nhiều hộ gia đình thu nhập ổn định.

Bên cạnh những nỗ lực của người dân, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025 (Chương trình 1719) cũng đã tiếp sức cho nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo. Tại xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, Chương trình 1719 đã hỗ trợ 60 con bò cái sinh sản cho 30 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo (mỗi hộ 2 con, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng). Nhờ đó, nhiều hộ đã có nguồn sinh kế ổn định và từng bước vươn lên.

Gia đình bà H Wiăk Byă (SN 1957, ngụ buôn Pưk Prong, xã Ea Ning) là một trong những trường hợp ghi nhận hiệu quả rõ rệt nhờ được cấp bò giống. Bà H Wiăk cho hay, chồng bị tai biến 6 năm nay, gia đình lại không có đất sản xuất nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ được cấp bò sinh sản, gia đình tôi có thêm động lực để cố gắng. Đến nay, bò giống đã sinh được con bê cái khỏe mạnh, mở ra cơ hội thoát nghèo cho gia đình.

Xây dựng quỹ cho vay để thoát nghèo

Bà Thạch Thị Viết, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 6D (xã Ea Ô) cho biết hàng năm, các chị em trong Chi hội đều đóng quỹ hoạt động. Đến nay, tiền quỹ của Chi hội tích góp được 112 triệu đồng. Với số tiền này, mỗi năm, Chi hội hỗ trợ, cho 12 lượt hội viên vay vốn để mở rộng sản xuất, chăn nuôi. Sau một năm, vốn được thu hồi để tiếp tục luân chuyển cho các trường hợp khác. Từ nguồn vốn nhỏ nhưng thiết thực này, nhiều phụ nữ mạnh dạn mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Những mô hình nêu trên cho thấy, với sự đồng hành của Nhà nước và sự chủ động của người dân, nhiều con đường sinh kế mới đang được mở ra. Từ thay đổi tư duy sản xuất đến tiếp cận vốn, vật tư, kỹ thuật… tất cả đang góp phần giúp người dân thoát nghèo bền vững và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tin liên quan

Tạo sinh kế bền vững để giảm nghèo đa chiều

Tạo sinh kế bền vững để giảm nghèo đa chiều

(NLĐO) - Chỉ khi người dân có sinh kế ổn định, môi trường sống an toàn, bền vững, thì mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau" mới thực sự trở thành hiện thực.

Giảm nghèo bền vững năm 2025: Hiểu đúng để không kỳ vọng sai

(NLĐO)- Khi hiểu đúng, làm đúng, đồng hành đúng, con đường thoát nghèo mới thật sự bền vững.

Đưa nông sản lên không gian số, mở rộng thị trường tiêu thụ

(NLĐO) - Ngoài nâng cao chất lượng sản phẩm, thời gian gần đây, các cấp, ngành và địa phương ở Đắk Lắk còn đẩy mạnh đưa những sản nông sản lên không gian số.

chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo