Một trong những điểm nhấn là sự kiện bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk livestream bán sầu riêng cùng nông dân vào cuối tháng 8-2025, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, tiếp cận thị trường rộng mở và gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.

Quảng bá nông sản trên các nền tảng

Thông qua phiên livestream, sản phẩm sầu riêng không chỉ được giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước mà còn được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc (giữa) livestream bán sầu riêng cho nông dân

Qua đó, nâng cao thương hiệu nông sản, khẳng định vị thế của sầu riêng Đắk Lắk trên bản đồ nông sản cả nước. Đồng thời lan tỏa hình ảnh về một vùng đất giàu bản sắc, đang nỗ lực vươn lên bằng sức mạnh của chuyển đổi số.

Chỉ sau một buổi tổ chức livestream, hơn 60 tấn sầu riêng của người dân trên địa bàn xã Ea Knuếc đã được khách hàng khắp nơi trên cả nước đặt mua. Dù đây chỉ là con số nhỏ so với tổng sản lượng sầu riêng của Đắk Lắk, nhưng phiên livestream mang đến cho khán giả trải nghiệm mua sắm trực tuyến hiện đại, minh bạch và tiện lợi.

Đồng thời, sự kiện cũng là dịp để người nông dân trực tiếp kết nối với người tiêu dùng, nâng cao giá trị thương hiệu, xây dựng niềm tin, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp địa phương, vốn đang phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu.

Sầu riêng Đắk Lắk được xuất khẩu ra nhiều nước

Cũng tại buổi livestream, xã Ea Knuếc đã nhận được 3,8 tỉ đồng từ các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ để xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng Đắk Lắk bền vững.

Với số tiền hỗ trợ thông qua buổi livestream, chính quyền địa phương cho biết sẽ sử dụng vào việc ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp ngày càng hoàn thiện hơn để mỗi sản phẩm người dân đưa ra thị trường phải đầy đủ tên tuổi, nhãn mác và đảm bảo các quy định của pháp luật. Từ đó, đưa sản phẩm sầu riêng Ea Knuếc nói riêng và của tỉnh Đắk Lắk nói chung ra thị trường một cách bền vững nhất.

Kỳ vọng của nông dân

Việc Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc tổ chức livestream giới thiệu và bán sầu riêng nói trên đã mang lại nhiều kỳ vọng cho bà con nông dân.

Ông Lâm Quang Dự (trú tại xã Ea Knuếc) chia sẻ, trước đây, thị trường sầu riêng trôi nổi, người nông dân sản xuất ra nhưng không định đoạt được giá mà do thương lái định đoạt. Thương lái phân loại sầu riêng như thế nào thì bà con phải chịu kiểu đó nên giá trị rất thấp. Có năm, gia đình ông bán sầu riêng với giá 60-70.000 đồng/kg nhưng thực tế khi lấy tiền chỉ khoảng 40.000 đồng/kg.

Nữ Bí thư Đảng ủy xã livestream bán sầu riêng để đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng

Tuy nhiên, thị trường sầu riêng hiện nay nông dân thấy thuận mua vừa bán. Đặc biệt, cán bộ, Bí thư xã và nhà nước bắt đầu vào cuộc để dẫn dắt bà con làm sầu riêng đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn xuất khẩu và ổn định giá cả.

"Đây là điều không chỉ cán bộ, đảng viên, mà toàn thể nông dân cũng như những người làm sầu riêng rất mong muốn. Chúng tôi hy vọng, việc tổ chức các buổi livestream bán nông sản, đặc biệt là sầu riêng sẽ được tổ chức và duy trì thường xuyên. Từ đó, các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương sẽ được nhiều người biết đến, góp phần xây dựng thương hiệu" - ông Dự nói.

Ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Krông Pắk đánh giá cao sáng kiến của nữ Bí thư Đảng ủy Ea Knuếc. Ông Thọ cho hay: "Tôi rất ấn tượng với việc một nữ Bí thư xã không chỉ tập trung vào công tác lãnh đạo, điều hành ở địa phương mà còn quan tâm đến việc hỗ trợ bà con thông qua ý tưởng bán hàng online. Cách làm này giúp nông dân tiếp cận xu thế mới, nâng cao giá trị sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực hơn. Việc Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc đi cùng bà con để nói về trái sầu riêng là hình ảnh rất tuyệt vời. Đó là người cán bộ vừa sâu sắc, vừa gần gũi, chia sẻ và sẵn sàng đồng hành với bà con nông dân".

Bên cạnh đó, ông Thọ cũng cho rằng, thông qua buổi livestream đã góp phần "minh oan" cho sầu riêng Việt Nam nói chung và thủ phủ sầu riêng của Đắk Lắk riêng. Bởi thời gian qua, có rất nhiều thông tin cho rằng, sầu riêng Việt Nam bị sượng nước, bị ế, bị trả về vì không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, thông qua buổi livestream một lần nữa khẳng định, sầu riêng tại thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk luôn luôn chất lượng. Qua đó cũng khẳng định vị thế của sầu riêng tại các địa phương trên địa bàn huyện Krông Pắk (cũ) nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Sầu riêng làm một những cây chủ lực của tỉnh Đắk Lắk giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo và làm giàu

"Thông qua livestream bán sầu riêng đã góp phần giúp cho người tiêu dùng làm quen với chợ thương mại điện tử rất minh bạch. Để bất cứ lúc nào, mọi người cũng có thể tìm hiểu về quy trình sản xuất, nỗi vất vả của bà con nông dân và giá cả thực tế của sản phẩm sầu riêng hiện nay. Đồng thời, người tiêu dùng có quyền lựa chọn sản phẩm như mong muốn" - ông Thọ chia sẻ.

Được biết, Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Krông Pắk có gần 200ha sầu riêng, sản lượng năm 2025 đạt khoảng 4.000 tấn. Hợp tác xã có tổng cộng 186 xã viên, trong đó có 26 hộ là đồng bào Tày, Nùng và 56 hộ là người Ê Đê. Bà con luôn chấp hành rất tốt về các quy trình canh tác mà hợp tác xã đưa ra và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Thực hiện đầy đủ việc ghi nhật ký về quy trình chăm sóc, bón phân và cách tưới nước. Hàng năm, hợp tác xã sẽ tiến hành đánh giá, kiểm soát, nếu hộ nào canh tác, sản xuất không đạt tiêu chuẩn, không đảm bảo các quy trình đã đưa ra thì các thành viên còn lại sẽ nhắc nhở, hỗ trợ lẫn nhau.

Bà Ngô Thị Minh Trinh trao đổi về việc livestream bán sầu riêng cho nông dân

Bên cạnh đó, Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Krông Pắk cũng định hướng cho bà con từng bước sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường và sức khỏe của bà con. Đồng thời, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa vào nông nghiệp để giải phóng sức lao động và hiệu quả cao.

Phát triển bền vững bắt đầu từ những việc tử tế nhỏ nhất

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc cho hay, việc tổ chức buổi livestream giới thiệu, bán sầu riêng Đắk Lắk, không phải để làm giàu cho một ai đó, cũng không phải để đánh bóng tên tuổi, mà để học về kinh tế số.

Học để thấy được những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và đồng hành cùng với bà con để tháo gỡ từ những cái nhỏ nhất đó tạo thành cái lớn hơn.

"Trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi cũng xác định mục tiêu ngay từ đầu là phải gần dân sát dân và phải đồng hành cùng với người dân. Khi đồng hành thì mình mới thấy được những gì còn tồn tại, những cái gì còn vướng mắc thì tiếp tục cùng người dân tháo gỡ. Chỉ có sát dân thì mới thấy được những điều dân thấy. Còn nếu như mà chúng ta cứ ngồi trên phòng giấy hoặc là những cái văn bản chỉ đạo thì tôi nghĩ rằng sẽ khó có hiệu quả. Đối với công cuộc chuyển mình của đất nước, có rất nhiều vấn đề cần triển khai, đặc biệt là công tác chuyển đổi số" - bà Trinh nhấn mạnh.

Để ngành nông nghiệp nói chung và ngành hàng sầu riêng nói riêng phát triển bền vững, bà Trinh cho rằng, buộc phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa 4 nhà: Nhà doanh nghiệp – nhà nông dân - nhà quản lý và nhà khoa học. Nếu 4 nhà không kết hợp chặt chẽ thì chắc chắn rất khó để phát triển bền vững.

"Để một ngành hàng bền vững và giữ vững thị trường thì đầu tiên phải là chất lượng, chúng ta không thể nói khác được. Nhân hiệu tạo thành thương hiệu nên mỗi cá nhân, mỗi tập thể phải thực hiện một cách tử tế từ việc nhỏ nhất thì mới xây dựng được sản phẩm nông nghiệp phát triển bền vững để đưa ra thị trường" - bà Trinh nhấn mạnh.