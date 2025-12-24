Xây dựng mạng lưới thanh niên hành động vì nguồn nước sạch, giải thách thức lớn về ô nhiễm

Đây là dự án do Tập đoàn TCP và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (VNUS) ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác vào chiều nay 24-12.



Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và đặc biệt là sức khỏe của người dân.

Theo ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045 chỉ rõ mục tiêu đến năm 2030 có 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, tối thiểu 60 lít/người/ngày. Đây là mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

"Chính trí tuệ, khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm xã hội của học sinh, sinh viên sẽ là động lực để tạo nên các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp khoa học, mô hình ứng dụng và hành động cụ thể trong bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước" – ông Triết nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam, khẳng định: "An ninh nguồn nước không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là nền tảng cho sức khỏe, sinh kế và sự thịnh vượng của mỗi cộng đồng. Nhận thức rõ điều đó, TCP Việt Nam cam kết đồng hành lâu dài cùng dự án, góp phần bảo vệ nguồn nước và chung tay xây dựng một tương lai phát triển bền vững cho xã hội".

Được biết, dự án sẽ được triển khai theo cách tiếp cận tổng thể, kết hợp hài hòa giữa truyền thông – giáo dục và các hoạt động hành động cộng đồng. Dự án cũng hướng tới việc xây dựng mạng lưới thanh niên hành động vì nguồn nước sạch, tăng cường kết nối giữa các tổ chức, trường học và địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường theo hướng bền vững…

Đáng chú ý, các sáng kiến của dự án được triển khai gắn với mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG 6) của Liên Hợp Quốc về nước sạch và vệ sinh, qua đó đóng góp tích cực vào nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường nước trước những tác động của đô thị hóa và biến đổi khí hậu.