Xây dựng Mặt trận hiện đại, gần dân

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng 13-5, Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành chương trình đề ra và họp phiên bế mạc.

Thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - cho biết đại hội đã nhận được 106 tham luận. Hầu hết các ý kiến bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới của đất nước, trong đó có sự đóng góp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc"; ngày càng làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phát biểu bế mạc đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI - nhấn mạnh đại hội có ý nghĩa đặc biệt là đại hội đầu tiên khi MTTQ thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức mới; qua đó khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cao cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm 397 người. Đại hội đã thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI.

Nhấn mạnh thành công của đại hội là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bà Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động, sản xuất, không ngừng củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI ra mắt đại hộiẢnh: QUANG VINH

Sẽ không để kiến nghị của cử tri rơi vào im lặng

Ngay sau bế mạc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI tổ chức họp báo thông tin về kết quả đại hội. Tại họp báo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI Hà Thị Nga đã có thông tin về nâng cao tính thực chất của công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận. "Thời gian tới, chúng tôi sẽ thực hiện hiệu quả hơn nữa, bảo đảm tính thực chất, không để ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri rơi vào im lặng. Trách nhiệm này thuộc về Mặt trận và chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện" - bà Hà Thị Nga khẳng định và cho biết Mặt trận sẽ phát huy hơn nữa sức mạnh nhân dân thông qua các kênh tiếp nhận hiện đại như cổng "Mặt trận số 24/7".

Theo bà Hà Thị Nga, hiện nay, các quy định của Đảng đã chỉ rõ từ những kiến nghị của MTTQ Việt Nam sau giám sát, phản biện xã hội, các cơ quan, tổ chức Đảng liên quan phải có trách nhiệm báo cáo về kết quả thực hiện. "Chỉ khi những đề xuất, kiến nghị của người dân được thực hiện, có câu trả lời một cách xác đáng nhất mới đem lại sự hài lòng của người dân" - bà Hà Thị Nga nhìn nhận.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về giải pháp khắc phục các hạn chế đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra tại đại hội là "một số cuộc vận động, phong trào thi đua còn hình thức, hiệu quả chưa đồng đều", Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo cho biết Mặt trận cùng các tổ chức thành viên sẽ đổi mới các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng rõ chủ thể hành động, rõ đối tượng. Kết quả của phong trào thi đua phải hướng tới giải quyết những vấn đề bức thiết nhất hiện nay trong cuộc sống của người dân. "Phải làm sao để người dân cảm nhận được rằng khi có phong trào thi đua thì sẽ có kết quả thực chất, tránh tình trạng có phong trào hay không có phong trào vẫn thế" - ông Cao Xuân Thạo quả quyết.

Theo ông Cao Xuân Thạo, sẽ có hướng dẫn, chỉ đạo để toàn hệ thống MTTQ Việt Nam rà soát, đánh giá lại tổng thể các phong trào thi đua, các cuộc vận động hiện nay theo hướng phong trào nào thiết thực, còn sức sống thì tiếp tục duy trì và tìm giải pháp mới. Phong trào nào thực sự chỉ còn tính hình thức, hoạt động không còn hiệu quả thì dừng lại để các phong trào khác "nảy nở, sinh sôi" thêm.

Bên cạnh đó, sẽ giảm thiểu các hoạt động mang tính hình thức như hội họp, giao ban, kiểm tra không cần thiết để tập trung xây dựng các mô hình thiết thực tại cơ sở. "Tăng cường chuyển đổi số là một hướng đi mạnh mẽ được đề ra trong chương trình hành động thứ tư của văn kiện, trong đó tập trung đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phong trào "Bình dân học vụ số". Tất cả các nội dung này sẽ phục vụ cho công tác phong trào" - ông Cao Xuân Thạo thông tin.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được tín nhiệm cao Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã hiệp thương cử 70 người tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI; hiệp thương cử 12 người tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử 8 người là Phó Chủ tịch không chuyên trách. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X - tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

11 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI 1. Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 2. Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam 4. Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 5. Ông Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 6. Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 7. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam 8. Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X 9. Ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương 10. Ông Nguyễn Đức Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương 11. Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

8 Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI 1. Bà Hà Thị Khiết, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) 2. Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam 3. Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM 4. Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 5. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 6. Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam 7. Ông Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Các tổ chức khoa học - kỹ thuật Việt Nam 8. Ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.



