Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong 3 ngày

Ngày 28-4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, cho biết được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Tranh cổ động Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tác giả Hà Huy Chương

Chủ đề của Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". Tiêu đề của Báo cáo chính trị: "Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Trong đó, đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu bao gồm: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 đương nhiệm; Đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; Đại biểu chỉ định; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách.

Đại biểu khách mời: Dự kiến 200 người gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam...

30/34 Chủ tịch MTTQ cấp tỉnh là Phó Bí thư tỉnh, thành ủy

Về kết quả đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, tính đến ngày 31-10-2025, có 3.320/3.320 đơn vị cấp xã (100%) đã tổ chức xong Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo các nội dung, yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy và cấp ủy địa phương.

Logo Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, tính đến hết ngày 17-12-2025, 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức xong Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2025-2030 (đạt tỉ lệ 100%). Trong đó, 2 tỉnh tổ chức Đại hội trong tháng 10-2025 (Bắc Ninh, Lào Cai); có 24 tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội trong tháng 11-2025; có 7 tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội xong trước ngày 17-12-2025 (Đà Nẵng; Khánh Hòa; Đồng Tháp; Lai Châu; Hưng Yên; Đắk Lắk).

Về cơ cấu, thành phần trong Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố: Đại diện các tổ chức thành viên: 897 người (chiếm tỉ lệ 22,30%); Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp xã: 1.832 người (chiếm tỉ lệ 45,56%); cá nhân tiêu biểu: 922 người (chiếm tỉ lệ 22,92%); cán bộ chuyên trách cùng cấp: 370 người (chiếm tỉ lệ 9,20%).

Về cơ cấu kết hợp: Là nữ 1.195 người; người ngoài Đảng 564 người; người dân tộc thiểu số 868 người; người có tôn giáo 342 người.

Số lượng người trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố là 318 người. Trong đó, 30/34 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh là Phó Bí thư tỉnh, thành ủy; 4 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh là Ủy viên Ban Thường vụ (Bắc Ninh; Đà Nẵng; Hà Nội; Hà Tĩnh)...