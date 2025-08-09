HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Xây dựng trên đất đang tranh chấp?

Tin-ảnh: B.Ngọc

(NLĐO) - UBND xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh đã kiểm tra và đề nghị Công ty TNHH Hoàng Gia Long An chấm dứt việc xây dựng trên đất đang tranh chấp

Đại diện DNTN Nam Tín Hưng (TP HCM) vừa gửi đơn đến các cơ quan báo chí phản ánh về việc Công ty TNHH Hoàng Gia Long An (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) xây dựng nhà xưởng, công trình trên đất của DNTN này.

Theo trình bày, năm 2009, DNTN Nam Tín Hưng nhận chuyển nhượng 22.248 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Hoàng Gia Long An ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) từ Công ty TNHH Hoàng Gia Long An.

Mập mờ xây dựng không phép trên đất đang tranh chấp - Ảnh 1.

UBND xã Mỹ Hạnh đã kiểm tra, đề nghị Công ty TNHH Hoàng Gia Long An chấm dứt việc xây dựng trên đất đang tranh chấp

Do phát sinh tranh chấp nên DNTN Nam Tín Hưng đã kiện Công ty TNHH Hoàng Gia Long An ra tòa. TAND tỉnh Tây Ninh đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, vừa qua Công ty TNHH Hoàng Gia Long An đã xây dựng nhà xưởng, công trình trên thửa đất đang tranh chấp.

Trước vụ việc này, DNTN Nam Tín Hưng gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Tây Ninh. UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cũng có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh kiểm tra các nội dung theo đơn kiến nghị của DNTN Nam Tín Hưng. Chậm nhất ngày 30-7, báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền gửi Sở Xây dựng để sở tổ chức họp với các cơ quan liên quan, báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết đơn theo đúng quy định.

Ngày 7-8, UBND xã Mỹ Hạnh đã kiểm tra hiện trạng công trình; đề nghị Công ty TNHH Hoàng Gia Long An chấm dứt việc xây dựng trên đất đang tranh chấp và cung cấp các tài liệu liên quan việc xây dựng nhà xưởng.

Liên quan vụ việc này, đại diện Công ty TNHH Hoàng Gia Long An cho biết tòa án đang thụ lý, kết quả như thế nào khi tòa tuyên sẽ rõ. "Phản ánh của DNTN Nam Tín Hưng là hoàn toàn không đúng. Còn vụ việc cụ thể thì để tòa giải quyết" - đại diện công ty nói.

Đại diện UBND xã Mỹ Hạnh cho hay đã nắm được phản ánh của DNTN Nam Tín Hưng.

Tin liên quan

Vụ 120 công trình xây dựng trái phép ở phường Phước Thắng, TP HCM: Người dân tự nguyện tháo dỡ

Vụ 120 công trình xây dựng trái phép ở phường Phước Thắng, TP HCM: Người dân tự nguyện tháo dỡ

(NLĐO) – Theo ghi nhận, nhiều hộ dân đã cho thợ tháo dỡ mái nhà, đập tường, trả nguyên hiện trạng ban đầu.

Siết chặt quản lý tại điểm nóng xây dựng trái phép

Trước tình trạng xây dựng trái phép bùng phát sau khi sáp nhập tại phường Phước Thắng, TP HCM, chính quyền đang quyết liệt vào cuộc nhằm lập lại trật tự

Đà Lạt: Tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng trái phép

(NLĐO) - Những công trình bị UBND phường 3, TP Đà lạt tháo dỡ đều có vi phạm khi xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trái quy định.

xây dưng xây dựng không phép Tây Ninh xây dựng trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo