Đại diện DNTN Nam Tín Hưng (TP HCM) vừa gửi đơn đến các cơ quan báo chí phản ánh về việc Công ty TNHH Hoàng Gia Long An (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) xây dựng nhà xưởng, công trình trên đất của DNTN này.

Theo trình bày, năm 2009, DNTN Nam Tín Hưng nhận chuyển nhượng 22.248 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Hoàng Gia Long An ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) từ Công ty TNHH Hoàng Gia Long An.

UBND xã Mỹ Hạnh đã kiểm tra, đề nghị Công ty TNHH Hoàng Gia Long An chấm dứt việc xây dựng trên đất đang tranh chấp

Do phát sinh tranh chấp nên DNTN Nam Tín Hưng đã kiện Công ty TNHH Hoàng Gia Long An ra tòa. TAND tỉnh Tây Ninh đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, vừa qua Công ty TNHH Hoàng Gia Long An đã xây dựng nhà xưởng, công trình trên thửa đất đang tranh chấp.

Trước vụ việc này, DNTN Nam Tín Hưng gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Tây Ninh. UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cũng có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh kiểm tra các nội dung theo đơn kiến nghị của DNTN Nam Tín Hưng. Chậm nhất ngày 30-7, báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền gửi Sở Xây dựng để sở tổ chức họp với các cơ quan liên quan, báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết đơn theo đúng quy định.

Ngày 7-8, UBND xã Mỹ Hạnh đã kiểm tra hiện trạng công trình; đề nghị Công ty TNHH Hoàng Gia Long An chấm dứt việc xây dựng trên đất đang tranh chấp và cung cấp các tài liệu liên quan việc xây dựng nhà xưởng.

Liên quan vụ việc này, đại diện Công ty TNHH Hoàng Gia Long An cho biết tòa án đang thụ lý, kết quả như thế nào khi tòa tuyên sẽ rõ. "Phản ánh của DNTN Nam Tín Hưng là hoàn toàn không đúng. Còn vụ việc cụ thể thì để tòa giải quyết" - đại diện công ty nói.

Đại diện UBND xã Mỹ Hạnh cho hay đã nắm được phản ánh của DNTN Nam Tín Hưng.