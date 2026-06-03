Xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới: Cơ chế mở, hành động vì dân

Thay vì khẩu hiệu, người dân và doanh nghiệp đang chờ những quyết sách nhanh gọn, thủ tục thông thoáng, bớt ngập, giảm kẹt xe và một chính quyền dám chịu trách nhiệm.

Trọng trách đầu tàu

Nghị quyết 09 được ban hành trong thời điểm mang tính bước ngoặt. Sau sắp xếp không gian phát triển, TP HCM không còn là đô thị đơn cực truyền thống, mà đang định hình thành siêu đô thị đa trung tâm. Cấu trúc mới bao gồm lõi dịch vụ tài chính, vành đai công nghiệp công nghệ cao, cửa ngõ kinh tế biển, hệ sinh thái logistics, trung tâm khoa học đổi mới sáng tạo và thị trường tiêu dùng lớn nhất cả nước. Đây là nền tảng vững chắc để kiến tạo sự bứt phá.

Chính vì vậy, tuyệt đối không nên nhìn nhận Nghị quyết 09 như một gói ưu đãi chính sách. Đây phải được coi là bản thiết kế thể chế để thành phố bước vào đẳng cấp phát triển mới. Nếu hệ thống vẫn vận hành bằng nhịp độ cũ, tâm thế cũ thì cơ chế đặc biệt sẽ dễ dàng bị bình thường hóa trong thực tiễn hành động.

TP HCM cần bỏ tư duy cũ, chuyển sang năng lực tự chủ và quản trị đô thị hiện đại để bứt pháẢnh: HOÀNG TRIỀU

Làm thật, lợi ích thật

Nghị quyết 09 mang tinh thần phân quyền triệt để. Bộ Chính trị không chỉ yêu cầu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt như khung thể chế vượt trội, mà còn định vị đây là công cụ biến chính sách thành đột phá thực chất. Thành phố được trao quyền chủ động ban hành quy định xử lý vấn đề thực tiễn; ưu tiên áp dụng cơ chế thuận lợi theo đặc thù; thí điểm thử nghiệm có kiểm soát trong các lĩnh vực pháp luật chưa theo kịp đời sống kinh tế.

Một đô thị đặc biệt bắt buộc có năng lực tự đặt vấn đề, chủ động thiết kế giải pháp, lượng hóa rủi ro, trình cấp thẩm quyền các việc cần vượt khung và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi được giao. Càng giữ vai trò đầu tàu, TP HCM càng không thể vận hành trên đường ray thủ tục chậm hơn tốc độ thị trường. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tài chính số, logistics thông minh và cạnh tranh đô thị toàn cầu, chậm một quyết định có thể mất đi dòng vốn lớn; chậm một quy hoạch có thể lỡ mất không gian phát triển vô giá.

Thực tế cho thấy cơ chế chỉ thật sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành năng lực hành động của toàn hệ thống. Thành phố khẩn thiết cần một chương trình thực thi Nghị quyết 09 theo logic quản trị hướng tới kết quả, chứ không phải logic liệt kê nhiệm vụ máy móc. Mỗi mục tiêu phải xác định rõ cơ quan chủ trì, sản phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành, nguồn lực bảo đảm và chỉ số đánh giá độc lập. Những công việc liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động doanh nghiệp phải được giải quyết dứt điểm hằng tuần, hằng tháng. Theo đó, cần triển khai quyết liệt 5 định hướng:

Thứ nhất, lập tức xác lập danh mục các thẩm quyền cần trung ương phân cấp mạnh mẽ hơn: chủ động quy hoạch tích hợp, điều chỉnh cục bộ nhanh ở các khu vực động lực; huy động vốn đột phá cho metro, TOD, chống ngập, nhà ở xã hội; quyết định các siêu dự án hạ tầng chiến lược qua một cơ quan đầu mối; mạnh dạn thử nghiệm sandbox trong fintech, AI, y tế số, logistics; ưu tiên chọn lựa nhà đầu tư chiến lược có năng lực công nghệ và cam kết chuyển giao tri thức vững chắc.

Thứ hai, thành phố phải thiết lập cơ chế vững chắc để bảo vệ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá trong bộ máy công quyền. Dám làm hoàn toàn không đồng nghĩa với làm liều hay tùy tiện. Đó là những hành động quyết liệt trên cơ sở pháp lý minh bạch, dữ liệu đầy đủ, quy trình công khai, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt và luôn đặt lợi ích chung của cộng đồng lên trên lợi ích cục bộ.

Thứ ba, chính quyền phải chọn đúng việc lớn, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn lực. Với quy mô siêu đô thị, thành phố cần ưu tiên cao nhất cho những mũi nhọn có khả năng thay đổi cấu trúc phát triển dài hạn: hoàn thiện mạng lưới metro gắn với TOD, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị đô thị, hệ thống chống ngập quy mô lớn, phát triển không gian xanh và kinh tế đêm có kiểm soát chặt chẽ.

Thứ tư, nhanh chóng chuyển hướng tư duy từ chính quyền xử lý hồ sơ sang mô hình chính quyền kiến tạo trải nghiệm công. Nghị quyết phải hiện diện thực tế trong thời gian cấp phép rút ngắn, trong những tuyến phố bớt kẹt xe, giảm ngập nước, cùng những dịch vụ y tế, giáo dục ngày một thông minh và hiện đại hơn.

Thứ năm, phải tuyệt đối coi cộng đồng doanh nghiệp là chủ thể đồng kiến tạo giá trị, chứ không đơn thuần chỉ là đối tượng bị quản lý. Đứng trước sức mạnh của hàng chục ngàn doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm, dòng năng lượng kinh doanh khổng lồ này chỉ phát huy tác dụng khi mọi thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và thanh toán được vận hành thông suốt. Doanh nghiệp cần nhất là một chính sách có thể dự đoán được, quy trình có thể tin cậy và mọi quyết định hành chính đều phải có thời hạn rõ ràng.

Đích đến năm 2030 Bên cạnh những nguồn lực khổng lồ, Nghị quyết 09 đặt ra các chỉ tiêu vĩ mô đầy tham vọng nhằm định vị lại vị thế chiến lược của TP HCM trên bản đồ khu vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm đạt tối thiểu 10%. Phấn đấu đưa GRDP bình quân đầu người vươn tới mức 14.000 USD vào năm 2030. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa kinh tế số chiếm 40% GRDP. Nâng cao chất lượng sống, đưa chỉ số phát triển con người đạt chuẩn quốc tế.







