Thời sự

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội

Thanh Yên

(NLĐ)- Các hoạt động nhằm nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương, trách nhiệm trong học đường và xã hội

Nhân dịp kỷ niệm 12 năm triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9.11.2013 – 9.11.2025), các đơn vị trên địa bàn TP HCM đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân, công nhân lao động.

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội - Ảnh 1.

Đoàn viên thanh niên phường Phú Lâm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức pháp luật

Tại phường Phú Lâm ngày 9-11, Đoàn phường Phú Lâm phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường, Đoàn trường Đại học Sài Gòn tổ chức Ngày hội Pháp luật nhằm thực hiện tốt lối sống "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", nâng cao ý thức và làm việc theo pháp luật trong học đường và xã hội.

Tại ngày hội, Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường đã tuyên truyền và phổ cập các nội dung, kiến thức bổ ích về Luật Nghĩa vụ quân sự giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về nghĩa vụ vẻ vang của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

Qua phần chia sẻ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, thấm thía ý nghĩa đây không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân mà còn thể hiện lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội - Ảnh 2.

Đoàn viên trao đổi về các tình huống thực tế khi sử dụng mạng xã hội

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên, người lao động cũng được nghe chia sẻ, cung cấp các thông tin về Luật An ninh mạng.

Thông qua các tình huống thực tế và câu hỏi trắc nghiệm,  họ được bổ sung các kiến thức thiết thực trong việc sử dụng Internet một cách an toàn, có trách nhiệm và văn minh.

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội - Ảnh 3.

Phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự "Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự" do Công đoàn phường Chánh Hưng phối hợp tổ chức

Công đoàn phường Chánh Hưng, TP HCM cũng đã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phường và Đoàn Luật sư TP HCM tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự "Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự" để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11.

Qua phiên tòa giả định, đoàn viên - lao động, hội viên nhận thức nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và vinh dự cao cả của mỗi công dân, trong đó có đoàn viên, người lao động còn trong độ tuổi theo quy định, đồng thời nhắc nhở: "Trốn tránh nghĩa vụ không chỉ là vi phạm luật, mà còn là đánh mất tương lai của chính mình"

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội - Ảnh 4.

Diễu hành xe loa và xe lưu động phát thanh tuyên truyền Ngày pháp luật tại các tuyến đường trên địa bàn phường Minh Phụng

Hướng tới kỷ niệm 12 năm triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Minh Phụng cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật ý nghĩa. 

Tiêu biểu như hoạt động diễu hành xe loa và xe lưu động phát thanh tuyên truyền Ngày pháp luật tại các tuyến đường trên địa bàn; tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề "Xét xử hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em"; tuyên truyền Luật Hợp tác xã 2023 và các văn bản liên quan…

công nhân lao động hoạt động tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ quân sự Ngày Pháp luật người lao động
