Xây nhầm nhà nhiều năm không chịu trả đất

Thanh Thảo

(NLĐO) - Người phụ nữ ở TP HCM bức xúc khi thửa đất của gia đình bị người khác xây nhầm nhà nhiều năm không chịu trả.

Ngày 22-9, ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch UBND xã Bàu Bàng, TP HCM cho biết xã đang giải quyết vụ việc xây dựng nhầm nhà trên đất của người khác xảy ra tại địa phương.

Theo đó, bà N.T.A.N ở phường Tam Bình, TP HCM cho hay vào năm 2010, gia đình bà N. mua 2 lô đất có mục đích sử dụng trồng cây lâu năm (chưa chuyển thổ cư) ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là xã Bàu Bàng, TP HCM.

Xây nhầm nhà nhiều năm không chịu trả đất- Ảnh 1.

Thửa đất của bà N. bị xây nhầm nhà

Đến năm 2022, gia đình bà N. xin chuyển thổ cư để xây nhà thì mới tá hỏa phát hiện 1 căn nhà đã mọc lên. Sau đó, bà N. đã làm đơn đề nghị chính quyền địa phương là UBND thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương cũ vào cuộc xử lý.

Tháng 9-2023, UBND huyện Bàu Bàng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông T.V.N (người xây nhầm nhà) số tiền 8 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, ông T.V.N không nhận sai và khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh Bình Dương (cũ) hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng.

TAND cấp cao tại TP HCM sau đó vẫn quyết định giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của ông T.V.N về yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng.

Dù có quyết định của tòa án từ tháng 9-2024 đến nay, nhưng ông T.V.N vẫn chưa chịu trả lại đất, buộc bà N. tiếp tục làm đơn kiến nghị và hiện nay UBND xã Bàu Bàng đang tiếp tục giải quyết vụ việc.

Ông Nguyễn Hữu Luận cho biết vụ việc này địa phương đang quan tâm thực hiện. "Qua tuần sẽ tiếp tục mời 2 hộ dân liên quan trực tiếp cùng các ngành để đối thoại, vận động các bên chấp hành quyết định của toà án"- ông Luận nói.

Được biết, thửa đất của ông T.V.N nằm cạnh 2 thửa đất của bà N.T.A.N.

Tin liên quan

Phó Giám đốc Công an nói gì về thông tin người xây nhầm nhà trên đất người khác là họ hàng?

Phó Giám đốc Công an nói gì về thông tin người xây nhầm nhà trên đất người khác là họ hàng?

(NLĐO)- Ông Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, khẳng định không liên quan, không có họ hàng với trường hợp xây nhầm nhà trên đất người khác

Người phụ nữ ở TP HCM mệt mỏi vì bị hàng xóm xây nhầm nhà trên đất của mình

(NLĐO) - Xây nhầm nhà trên đất "hàng xóm", khi chủ đất đã trao đổi với người xây nhầm nhà trên đất của mình để có phương án giải quyết nhưng đều bất thành

Chợ xây nhầm địa điểm, bỏ hoang

(NLĐ)- Ngày 9-12, trả lời chất vấn của các ĐB tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Bình Phước khóa VII về tình trạng nhiều chợ được xây dựng tiền tỉ nhưng rồi bỏ hoang (Báo NLĐ ngày 21-10 phản ánh), ông Hồ Văn Hữu, Giám đốc Sở Công Thương, cho biết nguyên nhân chợ bỏ hoang do vốn đầu tư xây dựng chợ thấp, dẫn đến việc đầu tư thiếu nhiều hạng mục, không bảo đảm an toàn cho các hộ kinh doanh ở chợ nên tiểu thương không vào chợ hoặc vào rồi lại ra.

