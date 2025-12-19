"Xây Tết 2026": Tri ân người lao động - Hạnh phúc bắt đầu từ an toàn

Chiều 19-12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức họp báo công bố chương trình "Xây Tết 2026" với chủ đề "Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc". Đây là năm thứ tư chương trình được triển khai, hướng đến chăm lo Tết cho hàng chục ngàn công nhân trên cả nước và lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons, và ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, trao quà tặng công nhân xây dựng của Coteccons và công nhân môi trường của Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội. Ảnh: Báo Nhân Dân



Năm nay, chương trình đặt trọng tâm vào việc tôn vinh văn hóa an toàn lao động - coi an toàn không chỉ là yêu cầu trong công việc, mà là nền tảng tạo nên hạnh phúc.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons, chia sẻ với Coteccons, thông điệp "Hạnh phúc là an toàn" không chỉ là khẩu hiệu mà là cam kết xuyên suốt trong mọi quyết định. Trong năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận hơn 60 triệu giờ thi công an toàn cùng trung bình 26 giờ đào tạo an toàn cho mỗi công nhân, cho thấy sự đầu tư bài bản để biến an toàn thành thói quen, thành văn hóa sống.

"Hạnh phúc là an toàn. Mỗi người thợ xây là người trực tiếp tạo nên diện mạo công trình, và cũng là người đang bảo vệ chính sự bình an cho bản thân và đồng nghiệp. "Xây Tết 2026" không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là cam kết cùng người lao động xây dựng một môi trường làm việc nhân văn, nơi hạnh phúc bắt đầu từ an toàn mỗi ngày."- bà Trang nói.

Chương trình "Xây Tết 2026" sẽ diễn ra từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026 tại 72 công trường Coteccons trên toàn quốc, đồng thời mở rộng tới lực lượng công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Dự kiến gần 30.000 phần quà sẽ được trao tận tay người lao động, kèm theo các hoạt động như khám sức khỏe, cắt tóc, chụp ảnh Tết và giao lưu văn hóa.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, khẳng định chương trình là nỗ lực chung nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm lo thiết thực cho những người lao động thầm lặng. Ông bày tỏ niềm vui khi quy mô chương trình mỗi năm một mở rộng, mang đến niềm vui cho nhiều gia đình hơn. Ông Minh cho biết "Xây Tết 2026" sẽ có món quà đặc biệt dành tặng người lao động, được giữ bí mật đến phút chót.

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đánh giá cao sáng kiến này và kỳ vọng chương trình tiếp tục mở rộng quy mô, nội dung, gắn với chính sách dài hạn về an toàn lao động và phúc lợi công nhân.

Bà Nguyễn Đình Như Hương, Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM, cho biết tại thành phố, hoạt động chăm lo cho công nhân không chỉ diễn ra trong dịp Tết mà còn được tổ chức xuyên suốt cả năm, với sự phối hợp của nhiều sở, ban, ngành. Ví dụ như, Sở Xây dựng có kế hoạch dài hạn nhằm tập huấn an toàn lao động cho công nhân; ngành y tế và Hội Chữ thập đỏ tổ chức các buổi tập huấn về sơ cấp cứu. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM sẽ triển khai nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ người dân trong dịp Tết.

Ngoài ra, học bổng "Xây nền ước mơ" tiếp tục được duy trì trong năm học 2025–2026, hỗ trợ con em công nhân có thành tích học tập khá giỏi. Báo Nhân Dân cũng kêu gọi doanh nghiệp đồng hành với tổng trị giá hiện vật hơn 700 triệu đồng để tặng công nhân vệ sinh và thoát nước đô thị.

Từ năm 2023 đến nay, "Xây Tết" đã trao tặng hơn 48.000 phần quà Tết, tổ chức thăm khám cho 25.000 công nhân và huy động hơn 1.000 đối tác, 2.000 kỹ sư, 1.500 tình nguyện viên và 100 bác sĩ tham gia. Chương trình từng được vinh danh tại giải thưởng Human Act Prize năm 2024 và ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng chăm lo toàn diện cho người lao động, bắt đầu từ điều đơn giản nhưng thiết yếu nhất: an toàn.