Xây thương hiệu chả ống tre

"Cocimo"

Đó là tên gọi anh Hiên đặt để nhận diện thương hiệu sản phẩm do mình làm ra. Cocimo theo anh là cách nói của người dân xứ Quảng, nghĩa là "có chi mô". Anh tâm niệm rằng tất cả sản phẩm do mình làm ra không quá đặc biệt, chỉ là từ sự tận tâm. Ông chủ lò chả ống tre cũng khẳng định sản phẩm của mình không có hàn the và chất bảo quản. Nếu ai phát hiện sẽ được trả công 10 triệu đồng cùng chi phí kiểm nghiệm. Sản phẩm chả ống tre cũng đã được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và anh Hiên đang làm hồ sơ OCOP (chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"). Hiện anh Hiên đã có cơ sở phân phối ở nhiều tỉnh, thành khác như: TP HCM, Quảng Nam, Quảng Ngãi.