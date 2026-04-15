Xây trường lớp ở TPHCM: Chậm trễ phải làm rõ trách nhiệm

Chiều 15-4, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các sở, ngành và 168 xã, phường, đặc khu về xây dựng trường học.

Cùng dự có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo tình hình trường lớp, những khó khăn, đề xuất. Sau đó, lãnh đạo các sở đã trao đổi, thông tin làm rõ các vấn đề địa phương nêu cũng như tình hình quy hoạch, đầu tư, quỹ đất cho giáo dục, tuyển sinh, nâng chất trường lớp trong thời gian tới.

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện báo cáo, gửi UBND TPHCM - thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 20-4.

Báo cáo phải thể hiện rõ quyết tâm, đánh giá thực chất tình trạng trường lớp, trong đó khẳng định rõ có hay không việc học ca 3; đồng thời làm rõ nỗ lực trong phát triển phòng học, lớp học và trường học.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, kết luận buổi làm việc

Về nhiệm vụ cụ thể, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo hướng đầy đủ, không bỏ sót; đánh giá sát thực trạng hệ thống trường lớp theo từng cấp học, từng địa bàn; xác định rõ khu vực thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên, nhất là nơi có áp lực tăng dân số cơ học cao. Trên cơ sở đó, chủ động đề xuất giải pháp bảo đảm đủ trường lớp cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu lớn nhất là trình báo cáo lên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trong thời gian sớm nhất, làm cơ sở ban hành các cơ chế, chính sách để triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Lai Xuân Đạt báo cáo tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, cho tương lai; xác định giáo dục đào tạo là một trong những cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố; giáo dục phải bảo đảm công bằng, toàn diện, không rào cản, hướng tới nền giáo dục tiên tiến, hội nhập quốc tế.

Về định hướng phát triển, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ mong muốn TPHCM là địa phương thí điểm nhiều mô hình giáo dục kiểu mẫu, bảo đảm bao phủ toàn diện các bậc học.

Theo đó, cần có mô hình mẫu về đầu tư cho phân luồng giáo dục sau THCS; phát triển giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao; không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, đặc biệt quan tâm trẻ em yếu thế, trẻ khuyết tật; đầu tư kiểu mẫu giáo dục chuyên biệt, kiểu mẫu giáo dục hội nhập. "Một chuẩn mực phân luồng mà mô hình nào cũng có kiểu mẫu, để đầu tư cho đến nơi đến chốn" - ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Nguyễn Văn Hiếu báo cáo tại buổi làm việc

Đối với đầu tư xây dựng trường học, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các công trình mới phải đạt chuẩn quốc gia. Những nơi thiếu phòng học cục bộ có thể tận dụng, cải tạo cơ sở hiện có để giảm áp lực trước mắt, nhưng không tính vào chuẩn lâu dài.

Đồng thời, cần phát triển đồng bộ y tế học đường, giáo dục thể chất, kỹ năng và năng khiếu cho học sinh. Ở mỗi cấp học, cần nghiên cứu để có mô hình giáo dục tiên tiến. Ông Nguyễn Phước Lộc cũng nhấn mạnh yêu cầu thu hút nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực giáo dục theo hướng hiện đại; xây dựng cơ chế thông thoáng để huy động nguồn lực xã hội.

Làm rõ trách nhiệm trường hợp chậm trễ

Về tổ chức thực hiện, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu rà soát, xác định quỹ đất phát triển giáo dục và phải hình thành danh mục hoàn thiện theo hướng đồng bộ giữa các địa bàn, làm rõ hơn mức độ sẵn sàng triển khai của từng khu đất và gắn chặt hơn với danh mục dự án, tiến độ thực hiện và khả năng bố trí nguồn lực; không giàn trải; có trọng tâm, trọng điểm.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân phát biểu tại buổi làm việc

Đồng thời, phải bảo đảm đồng bộ giữa phát triển cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, kể cả nghiên cứu cơ chế sử dụng giáo viên đã nghỉ hưu nếu đáp ứng yêu cầu. Đối với một số dự án còn vướng mắc về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng phải rà soát, tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

UBND TPHCM chỉ đạo, tổng hợp đầy đủ, xác định rõ việc học ca 3 hay không ở thành phố, xác định rõ tình trạng thiếu giáo viên, thiếu phòng học theo từng khu vực, từng cấp học; tăng cường dự báo, quản trị mạng lưới trường lớp đầy đủ theo hướng chủ động, trên cơ sở dữ liệu dân cư để theo dõi biến động học sinh để phục vụ công tác điều hành hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu, yêu cầu các địa phương bên cạnh xây trường lớp mới, phải có giải pháp cải thiện môi trường học tập

Ông cũng lưu ý dự báo nhu cầu trường lớp theo từng giai đoạn (4-5 năm) để tránh bị động. Mọi quyết định đầu tư phải dựa trên dữ liệu, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.

Đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; trường hợp chậm trễ, không thực hiện đúng tiến độ phải xem xét, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM.

Các cơ quan như HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường giám sát, phản biện, đồng hành cùng chính quyền trong triển khai nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thành ủy TPHCM về kết quả thực hiện trên địa bàn. "Việc chăm lo cho thế hệ trẻ TPHCM là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, phải được thực hiện bằng trách nhiệm và tình cảm, để hướng tới mục tiêu mỗi ngày đến trường thực sự là một niềm vui" - ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhìn nhận để đánh giá một đô thị đáng sống, người ta nhìn vào 3 chỉ số cơ bản: giáo dục, y tế và môi trường. "Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM rất "nóng ruột", không thể nào để TPHCM có tình trạng học ca 3; cũng không thể nào để có tình trạng trường lớp xuống cấp, thiếu phòng học; không để có chuyện trẻ em không được đến trường" - ông Nguyễn Phước Lộc cho biết.





