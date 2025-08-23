HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện

Tr.Đức

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khiến 4 người nhập viện

Sáng 23-8, đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, vào khoảng hơn 7 giờ 30 phút cùng ngày, Km77+960 hướng Hà Nội - HP thuộc địa phận xã An Khánh (TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người nhập viện.

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện- Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc ô tô con dập nát, hư hỏng nghiêm trọng sau cú va chạm với xe tải

Sau khi nhận tin báo, Đội 2 Cục CSGT (Bộ Công an) cùng đơn vị này đã tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

"Trong quá trình lưu thông, xe ô tô tải và xe con loại 5 chỗ đi cùng chiều theo hướng Hà Nội - Hải Phòng) đã xảy ra va chạm. Hậu quả, 1 người bị thương, 3 người khác bị xây sát nhẹ. Cả 4 người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu"- đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết.

Tại hiện trường, một chiếc ô tô 5 chỗ màu đỏ BKS 30K-358.xx hư hỏng nặng, phần đuôi và thân xe bị dập nát. Xe ô tô tải BKS 29H-074.xx bị hư hỏng phần đầu xe. Nhiều mảnh vỡ bắn văng khắp mặt đường cao tốc.

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn 

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện- Ảnh 3.

Phần sau của chiếc xe 5 chỗ...

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện- Ảnh 4.

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện- Ảnh 5.

... và phần đầu của chiếc xe tải

Hiện, lực lượng chức năng đang khoanh vùng khu vực hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên vụ tai nạn.

Tin liên quan

Tài xế xe đầu kéo tử vong mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc

Tài xế xe đầu kéo tử vong mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc

(NLĐO)- Một chiếc xe đầu kéo bị biến dạng phần đầu khi tông vào chiếc xe đầu kéo khác đang lưu thông trên cao tốc khiến tài xế tử vong, mắc kẹt trong cabin

Tai nạn trên cao tốc, tài xế xe tải mắc kẹt trong ca-bin

(NLĐO) - Hai xe tải va chạm khi lưu thông trên cao tốc, tài xế bị thương mắc kẹt trong ca-bin.

Khởi tố tài xế vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết làm 3 người chết

(NLĐO) - Tài xế Trần Văn Cường bị khởi tố sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương.

đường cao tốc tai nạn giao thông người bị nạn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo