Sáng 23-8, đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, vào khoảng hơn 7 giờ 30 phút cùng ngày, Km77+960 hướng Hà Nội - HP thuộc địa phận xã An Khánh (TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người nhập viện.

Hình ảnh chiếc ô tô con dập nát, hư hỏng nghiêm trọng sau cú va chạm với xe tải

Sau khi nhận tin báo, Đội 2 Cục CSGT (Bộ Công an) cùng đơn vị này đã tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

"Trong quá trình lưu thông, xe ô tô tải và xe con loại 5 chỗ đi cùng chiều theo hướng Hà Nội - Hải Phòng) đã xảy ra va chạm. Hậu quả, 1 người bị thương, 3 người khác bị xây sát nhẹ. Cả 4 người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu"- đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết.

Tại hiện trường, một chiếc ô tô 5 chỗ màu đỏ BKS 30K-358.xx hư hỏng nặng, phần đuôi và thân xe bị dập nát. Xe ô tô tải BKS 29H-074.xx bị hư hỏng phần đầu xe. Nhiều mảnh vỡ bắn văng khắp mặt đường cao tốc.

Hiện trường vụ tai nạn

Phần sau của chiếc xe 5 chỗ...

... và phần đầu của chiếc xe tải

Hiện, lực lượng chức năng đang khoanh vùng khu vực hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên vụ tai nạn.