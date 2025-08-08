HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Du lịch xanh

Xe bán bánh xèo của người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO) - Nhờ sự chia sẻ của cộng đồng mạng, xe bánh xèo nhỏ của anh Huỳnh Dần (xã Đông Thạnh, TP HCM) ngày càng đông khách, ai cũng tấm tắc khen ngon.

Những ngày qua, xe bánh xèo của anh Huỳnh Dần lúc nào cũng nghi ngút khói, anh làm không kịp nghỉ tay. Nhờ sự yêu thương của mọi người, bây giờ anh đã có thể dọn hàng về nhà sớm hơn.

Xe bán bánh xèo của người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ- Ảnh 1.

Anh Huỳnh Dần khởi nghiệp với xe bánh xèo miền Trung từ năm 2018

Một mình nuôi 2 con bị tự kỷ

Khoảng 14 giờ, anh Dần cùng 2 con trai, tay xách nách mang nguyên liệu từ nhà đến điểm bán bánh xèo trên đường Trịnh Thị Miếng (xã Đông Thạnh, TP HCM), chuẩn bị dọn hàng. 2 giờ sau, những mẻ bánh xèo đầu tiên giòn tan, vàng ươm "ra lò".

Xe bán bánh xèo của người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ- Ảnh 2.

Bánh xèo được chiên ngập dầu, có thịt heo và giá

Xe bán bánh xèo của người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ- Ảnh 3.
Xe bán bánh xèo của người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ- Ảnh 4.

Bánh xèo vàng ươm, giòn rụm vừa mới "ra lò"

Tay đổ bánh xèo, miệng trò chuyện với khách, người ướt đẫm mồ hôi, ấy vậy mà chưa bao giờ anh Dần rời mắt khỏi 2 cậu con trai nhỏ.

Năm 2015, vợ chồng anh Dần vỡ òa hạnh phúc khi sinh đôi 2 cậu con trai kháu khỉnh, khỏe khoắn. Khoảng 1 năm sau, anh cảm nhận có vài điều bất thường nên đã đưa con đi bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán 1 bé bị dính thắng lưỡi, 1 bé bình thường, tuy nhiên nếu muốn kết quả chính xác hơn thì nên tái khám khi các bé tròn 2 tuổi.

Từ đó trở đi, gia đình anh ròng rã đưa 2 con đi khám khắp nơi, hi vọng con có thể bập bé gọi "cha ơi", "mẹ ơi" như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa. Thế nhưng, sự thật là cả 2 con đều đang mắc hội chứng tự kỷ, gặp khó khăn trong giao tiếp. Gia đình tìm đủ mọi cách để con được can thiệp càng sớm càng tốt, có thời điểm chi phí can thiệp lên đến 15 triệu đồng/ tháng.

"Tôi nói cái gì, 2 đứa cũng hiểu hết, chỉ là tụi nó không chịu nói chuyện. Từ ngày vợ rời đi, một mình tôi vừa bán hàng, vừa trông con nên vất vả hơn. Có ngày bán hàng xong muộn, bọn nhỏ phải chờ tôi đến 2 giờ sáng mới được ngủ" - anh Dần bộc bạch.

Xe bán bánh xèo của người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ- Ảnh 6.

Như một thói quen, khi nào cha đổ bánh xèo là con trai đến gần quan sát

Xe bán bánh xèo của người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ- Ảnh 7.
Xe bán bánh xèo của người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ- Ảnh 8.

Tuy chưa thể nói chuyện nhưng lúc nào 2 cậu con trai cũng đi làm cùng cha.

Còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình!

Anh bán bánh xèo từ năm 2018, bột bánh pha theo công thức gia truyền do người chị hướng dẫn. Nhiều năm qua, xe bánh xèo luôn đỏ lửa, đã có được lượng khách nhất định. Trung bình mỗi ngày anh bán được khoảng 200 cái, giá 7.000 đồng/cái. Ngoài ra, anh còn bán thêm trứng vịt lộn và bò lá lốt.

Anh Minh Tuấn, làm công nhân ở xã Bà Điểm, cho biết là "mối quen", hầu như tuần nào cũng ghé ăn 1-2 lần.

"Tôi cũng là người con miền Trung, quê gốc ở tỉnh Quảng Ngãi, cùng quê với anh Dần. Bánh xèo này có hương vị quê hương không thể nhầm lẫn ở bất kỳ hàng quán nào khác. Bánh nhỏ, giòn rụm, thỉnh thoảng cháy xém cạnh, ăn kèm với rau thơm lại khiến nhiều người thích thú" - anh Tuấn hào hứng nói.

Xe bán bánh xèo của người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ- Ảnh 9.

Lạc quan chính là chìa khóa giúp anh Dần vượt qua những khó khăn

Xe bán bánh xèo của người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ- Ảnh 10.
Xe bán bánh xèo của người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ- Ảnh 11.

Anh Dần bán thêm trứng vịt lộn và bò lá lốt

Xe bán bánh xèo của người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ- Ảnh 12.

Từ 17 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian xe bánh xèo nghi ngút khói nhiều nhất

Những ngày qua, câu chuyện về người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ lan truyền trên mạng xã hội. Xe bánh xèo của anh Dần bỗng dưng đông khách hơn. Thậm chí, có người đi hơn 20 km để đến ăn bánh xèo và thăm hỏi sức khỏe của ba cha con. Anh phải nhờ cháu trai đến phụ mới kịp đơn hàng cho khách.

"Tôi cảm ơn mọi người đã đến ăn bánh xèo nhưng xin phép cho tôi không nhận bất kỳ sự ủng hộ nào bằng hiện kim. Bởi lẽ, tôi còn sức khỏe, tôi vẫn còn khả năng chăm lo cho 2 con. Mọi người đến ăn là tôi rất hạnh phúc, nhờ vậy làm hoài không biết mệt. Mọi người hãy dành phần tiền đó cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn" - anh Dần chia sẻ.

Khi được hỏi về mong nước cho tương lai, anh Dần ngoái nhìn về hướng 2 đứa con đang ngồi chơi, ngẫm vài giây.

"Nhìn lên có thể không bằng ai, nhưng nhìn xuống mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Trời thương, hai đứa con tôi rất ngoan, khỏe mạnh. Bây giờ, tôi chỉ ước mình có thật nhiều sức khỏe để đồng hành cùng con. Hy vọng việc buôn bán ổn định và có nhiều thời gian tập nói cùng con, hiểu con hơn" - anh Dần nhẹ giọng.


