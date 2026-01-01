HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xe bán tải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ hôm nay 1-1-2026

Minh Phong

(NLĐO)- Xe bán tải vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ 1-1-2026, với mức thuế suất tăng dần theo lộ trình đến năm 2029.

Chính phủ ban hành Nghị định 360 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), có hiệu lực từ hôm nay 1-1-2026.

Xe bán tải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tử - Ảnh 1.

Xe bán tải vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ 1-1-2026

Nghị định quy định đối tượng chịu thuế TTĐB như sau.

Xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ, bao gồm: Xe ô tô chở người; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe ô tô pick-up chở người; xe ô tô pick-up chở hàng cabin kép; xe ô tô tải VAN có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng; Máy bay, trực thăng, tàu lượn và du thuyền.

Điều hòa nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU (trong đó công suất là công suất làm lạnh danh định do nhà sản xuất công bố) trừ loại theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương tiện vận tải bao gồm ô tô, toa xe lửa, máy bay, trực thăng, tàu, thuyền.

Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất bán hoặc tổ chức, cá nhân nhập khẩu nhập tách riêng từng bộ phận là cục nóng hoặc cục lạnh thì hàng hóa bán ra hoặc nhập khẩu (cục nóng, cục lạnh) vẫn thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như đối với sản phẩm hoàn chỉnh (máy điều hòa nhiệt độ hoàn chỉnh).

Mặt hàng khác cũng thuộc diện chịu thuế TTĐB là nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có hàm lượng đường trên 5g/100ml. Hàm lượng đường được tính là đường tổng số ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.

Trường hợp sản phẩm nhập khẩu chưa dán nhãn sản phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu chịu trách nhiệm tự xác định, kê khai, tính nộp thuế theo quy định.

Một số loại hình kinh doanh chịu thuế TTĐB như: Kinh doanh vũ trường, kinh doanh karaoke; Kinh doanh massage được xác định theo quy định pháp luật chuyên ngành thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện; Kinh doanh casino; Kinh doanh đặt cược bao gồm đặt cược thể thao, giải trí và các hình thức đặt cược khác theo quy định của Chính phủ; Kinh doanh golf; Kinh doanh xổ số.

Xe bán tải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tử - Ảnh 2.

Mức thuế suất thuế TTĐB đối với xe bán tải

Nghị định 360 cũng quy định đối tượng không chịu thuế, như: Hàng hóa do tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, thuê gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài hoặc bán, ủy thác cho tổ chức, cá nhân kinh doanh khác để xuất khẩu ra nước ngoài; Máy bay, trực thăng, tàu lượn, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch và máy bay, trực thăng, tàu lượn sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng, cứu thương, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, huấn luyện đào tạo phi công, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, sản xuất nông nghiệp.

Máy bay, trực thăng, tàu lượn, du thuyền thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại khoản này bao gồm cả trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất để cho thuê theo đúng mục đích thuộc đối tượng không chịu thuế, trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế thì thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt…

Đối với xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ không phải chịu thuế TTĐB là các loại xe theo thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe ô tô cứu thương, xe ô tô chở phạm nhân, xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chở người, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ không đăng ký lưu hành và chỉ chạy trong phạm vi khu vui chơi, giải trí, thể thao, di tích lịch sử, bệnh viện, trường học; xe ô tô chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng do Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng xác định.

Nghị định giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định, hướng dẫn cụ thể về xe chuyên dùng khác thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp có phát sinh.

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9, vào tháng 6-2025. Luật đã bổ sung nhiều đối tượng vào diện chịu thuế TTĐB. Trong đó, nước ngọt sẽ chịu thuế 8% từ 1-1-2027, và tăng lên 10% từ đầu năm 2028. Thuế TTĐB với điều hòa công suất trên 24.000 đến 90.000 BTU là 10% từ 1-1-2026. Điều hòa công suất từ 24.000 BTU trở xuống và loại trên 90.000 BTU không bị đánh thuế TTĐB. Xe bán tải cũng vào diện chịu thuế TTĐB từ 1-1-2026, với mức thuế suất từ 35% - 150% tùy dung tích xi-lanh đối với xe bán tải chở người.


xe bán tải Xe ô tô thuế tiêu thụ đặc biệt Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt nước giải khát
