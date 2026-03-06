Xe biển xanh chở người "làm xiếc" trên quốc lộ

Ngày 6-3, một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh xe tải nhỏ biển số xanh, chở người "làm xiếc" trên quốc lộ khiến nhiều người bàn tán.

Theo đoạn clip, xe tải này chở 3 người đàn ông. Trong đó, 2 người đứng ở thùng xe, 1 người ôm trụ sắt trên cao, đu ra ngoài thùng xe.

Clip xe tải biển xanh chở người "làm xiếc" trên quốc lộ được đăng tải trên mạng xã hội





Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn đường xe tải trên lưu thông là Quốc lộ 14, đoạn qua địa phận xã Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Chiếc xe tải biển số xanh là xe được đăng ký cho UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi), đơn vị sử dụng là Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Hà.

Trong ngày 6-3, Đội CSGT Đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời tài xế xe tải lên làm việc để làm rõ.

Người đàn ông "làm xiếc" trên xe biển xanh







