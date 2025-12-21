HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Xử phạt thiếu niên “làm xiếc” khi U22 Việt Nam đoạt huy chương vàng tại SEA Games 33

Tin - ảnh - clip: Phúc Nguyên

(NLĐO) – Nam thiếu niên cho biết điều khiển xe “làm xiếc” khi tham gia “đi bão” mừng đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 33

Chiều 21-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa xác minh và xử lý một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông ngay trong đêm đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 33.

Clip CSGT xử lý thiếu niên 16 tuổi chạy xe máy “làm xiếc” giữa đêm

Theo đó, vào sáng 19-12, Đội CSGT số 2 khu vực Bạc Liêu tiếp nhận phản ánh về một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Huỳnh, phường Bạc Liêu với tư thế ngồi lệch sang một bên, có biểu hiện "làm xiếc", gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng CSGT xác định người điều khiển phương tiện là N.T.D. (16 tuổi; ngụ xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau).

Tại thời điểm khoảng 0 giờ ngày 19-12, thiếu niên này đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm như: điều khiển xe với tư thế nguy hiểm; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển mô tô có dung tích xi lanh trên 50 cm³; chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định.

Làm việc với cơ quan chức năng, D. cho biết điều khiển xe tham gia "đi bão" mừng đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 33.

Xử phạt thiếu niên “ làm xiếc ” mừng U22 Việt Nam giành huy vàng SEA Games 33 - Ảnh 1.

N.T.D lúc “làm xiếc” trên đường

Xử phạt thiếu niên “ làm xiếc ” mừng U22 Việt Nam giành huy vàng SEA Games 33 - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT làm việc N.T.D

Theo CSGT Công an tỉnh Cà Mau, hành vi này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Do đó, Đội CSGT số 2 khu vực Bạc Liêu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với thiếu niên trên, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

