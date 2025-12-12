HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xe bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Ngọn lửa bùng phát từ thùng xe tải trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây vào rạng sáng, lực lượng chức năng phải lập tức ứng cứu

Rạng sáng 12-12, một xe tải bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn km23 thuộc xã Tân Lập (Lâm Đồng).

Thời điểm trên, xe tải biển số 86C-048.91 đang lưu thông hướng Bắc – Nam thì lửa bất ngờ bùng lên từ thùng xe. Tài xế lập tức dừng phương tiện, cùng một số tài xế khác tìm cách dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh.

Xe tải bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, phải phân luồng giao thông - Ảnh 1.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 có mặt ứng cứu, dập tắt ngọn lửa từ xe tải. Ảnh: DT

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 điều xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do thùng xe chứa vật liệu dễ cháy, lửa bốc cao, phát tán mạnh, nên lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp khoanh vùng, không để cháy lan. Sau đó, đám cháy được khống chế.

Cảnh sát giao thông đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 6 cùng đơn vị quản lý tuyến nhanh chóng phân luồng từ xa, bảo đảm giao thông qua khu vực thông suốt.

Tin liên quan

Clip: Vượt đèn đỏ tại nút giao cao tốc, người đi xe máy tử vong dưới bánh xe tải

Clip: Vượt đèn đỏ tại nút giao cao tốc, người đi xe máy tử vong dưới bánh xe tải

(NLĐO) - Hai người đi trên 1 xe máy đã vượt đèn đỏ trên đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 1 người bị xe tải tông tử vong tại chỗ.

Xe chở hàng cứu trợ gặp nạn trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

(NLĐO)- Xe tải chở hàng cứu trợ từ TP HCM ra vùng lũ Phú Yên lật ngang trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Liên tiếp sự cố trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết

(NLĐO) - Cao điểm nghỉ lễ 2-9, phương tiện trên hai tuyến cao tốc qua Lâm Đồng liên tục xảy sự cố, gây ùn ứ

Cao tốc Lâm Đồng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
