Thời sự

Liên tiếp sự cố trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Cao điểm nghỉ lễ 2-9, phương tiện trên hai tuyến cao tốc qua Lâm Đồng liên tục xảy sự cố, gây ùn ứ

Trưa 30-8, lưu lượng xe cộ từ TP HCM đổ về các tỉnh miền Trung tăng cao dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã liên tiếp xảy ra va chạm và sự cố giao thông, khiến phương tiện ùn ứ, di chuyển chậm qua nhiều đoạn.

Cuối giờ sáng 30-8, tại km33+300 cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng), hai ô tô 7 chỗ va chạm khi lưu thông cùng chiều, dừng lại ở làn sát dải phân cách cứng. Các xe qua khu vực phải giảm tốc, khiến giao thông bị ùn ứ.

Liên tiếp sự cố trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Các ô tô di chuyển khó khăn do sự cố xảy ra tại km140 đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Ảnh: DT

Đến khoảng 12h, tại km140 cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, một ô tô lưu thông hướng Nam – Bắc gặp sự cố, phần đầu hư hỏng nặng, nằm cách nút giao Vĩnh Hảo khoảng 6km. Hàng loạt phương tiện phải nối đuôi nhau, di chuyển chậm.

Khoảng 14h20 cùng ngày, tại km176 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (xã Lương Sơn, Lâm Đồng), một ô tô khác lao khỏi đường cao tốc, rơi xuống lề đất, đầu xe biến dạng.

Rất may, người trong xe kịp thoát ra ngoài.

Liên tiếp sự cố trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết dịp nghỉ lễ - Ảnh 2.

Ô tô khác lao khỏi đường cao tốc, rơi xuống lề đất, đầu xe biến dạng tại km176 cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Ảnh: DT

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) đã khẩn trương có mặt điều tiết giao thông, đặt cảnh báo và phối hợp xử lý hiện trường, nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt trong đợt cao điểm nghỉ lễ.

Vì sao đường cao tốc Vũng Áng - Bùng vừa thông xe đã cấm xe tải nặng?

Vì sao đường cao tốc Vũng Áng - Bùng vừa thông xe đã cấm xe tải nặng?

(NLĐO) - Vừa thông xe, đường cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55 km tạm cấm xe tải trên 10 tấn do tuyến mới khai thác, địa hình phức tạp.

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khiến 4 người nhập viện

Hình ảnh khó tin lại xảy ra trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

(NLĐO) – Từng xuất hiện cảnh 2 người băng ngang đường cao tốc trong đêm, nay thêm 4 thiếu niên lại được phát hiện trên tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị)

