Thời sự

Xe chở 620 con vịt không rõ nguồn gốc đến Hóc Môn, TPHCM tiêu thụ

Anh Vũ

(NLĐO) - Tài xế chở 620 con vịt không rõ nguồn gốc đến khu vực Hóc Môn tiêu thụ, khi qua xa lộ Hà Nội thì bị phát hiện.

Ngày 29-5, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết vừa phát hiện 620 con vịt không có giấy tờ kiểm dịch và nguồn gốc.

Phát hiện xe chở 620 con vịt không rõ nguồn gốc ở Hóc Môn , TPHCM - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc với ông Trần Văn Quyền.

Vào tối 28-5, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp lực lượng kiểm dịch TPHCM tổ chức kiểm tra 15 xe tải chở gia súc, gia cầm và hàng đông lạnh trên các đường xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú.

Lúc 22 giờ, lực lượng chức năng kiểm tra xe tải do tài xế Trần Văn Quyền, ngụ xã An Nhơn Tây, TPHCM điều khiển. Trên xe có khoảng 620 con vịt. Tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tài xế Quyền khai đang chở số vịt trên từ tỉnh Đồng Nai về khu vực Hóc Môn, TPHCM để bán.

Hiện số vịt được bàn giao cho đoàn liên ngành kiểm dịch TPHCM để xử lý.

Phát hiện xe chở 620 con vịt không rõ nguồn gốc ở Hóc Môn , TPHCM - Ảnh 2.
Phát hiện xe chở 620 con vịt không rõ nguồn gốc ở Hóc Môn , TPHCM - Ảnh 3.

Số lô hàng vịt không rõ nguồn gốc được vận chuyển.

Tắt camera, tự ý xông vào trang trại bắt hàng nghìn con vịt để trừ nợ

(NLĐO) – Trong lúc không có vợ chồng con nợ ở nhà, gia đình chủ đại lý bán thức ăn gia cầm tự ý đến mở cửa trại vịt tắt camera rồi lùa bắt hàng nghìn con vịt, lấy lại cám để trừ nợ.

Thừa Thiên - Huế: 6.500 con vịt nhiễm cúm A/H5N6

Ngày 10-4, ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết qua kiểm tra, xét nghiệm đã đủ cơ sở khẳng định 2 đàn vịt với 6.500 con ở xã Lộc An và Lộc Hòa (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhiễm dịch cúm A/H5N6.

800 con vịt và sự xấu hổ

Thông tin người dân Long An mua 800 con vịt chết ủng hộ người chủ đàn vịt gặp nạn trở thành câu chuyện lấp lánh nghĩa tình trên nhiều trang báo. Nó xuất hiện giữa lúc những thói hư tật xấu trong xã hội vẫn chưa có dấu hiệu bớt nhảy múa, trêu ngươi.

kiểm dịch con vịt
