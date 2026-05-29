Xe chở 620 con vịt không rõ nguồn gốc đến Hóc Môn, TPHCM tiêu thụ

Ngày 29-5, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết vừa phát hiện 620 con vịt không có giấy tờ kiểm dịch và nguồn gốc.

Lực lượng chức năng làm việc với ông Trần Văn Quyền.

Vào tối 28-5, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp lực lượng kiểm dịch TPHCM tổ chức kiểm tra 15 xe tải chở gia súc, gia cầm và hàng đông lạnh trên các đường xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú.

Lúc 22 giờ, lực lượng chức năng kiểm tra xe tải do tài xế Trần Văn Quyền, ngụ xã An Nhơn Tây, TPHCM điều khiển. Trên xe có khoảng 620 con vịt. Tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tài xế Quyền khai đang chở số vịt trên từ tỉnh Đồng Nai về khu vực Hóc Môn, TPHCM để bán.

Hiện số vịt được bàn giao cho đoàn liên ngành kiểm dịch TPHCM để xử lý.

