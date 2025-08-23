HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xe chở công nhân rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong

Đức Anh

(NLĐO) - Một phụ nữ đi xe máy tử vong trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Gia Lai, nhưng xe đưa đón công nhân không dừng lại mà rời khỏi hiện trường.

Ngày 23-8, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 phụ nữ tử vong.

Xe chở công nhân rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến bà N.T.P tử vong tại chỗ

Trước đó, tối 22-8, trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Mỹ Điền, xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ. 

Nạn nhân là bà N.T.P (57 tuổi; ngụ phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy biển số 82L1-2622 lưu thông theo hướng Nam – Bắc. Khi đến địa điểm trên, xe máy của bà P. va chạm với xe đưa đón công nhân biển số 36L-9162, do ông Nguyễn Văn Thích (59 tuổi, ngụ địa phương) điều khiển.

Cú va chạm khiến bà P. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Đáng chú ý, sau tai nạn, tài xế Thích không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Trạm CSGT Tuy Phước đã phối hợp truy tìm phương tiện. Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe 36L-9162 tại xã Tuy Phước Đông, trên xe có dấu vết va chạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định ông Thích có hành vi vượt xe không an toàn, dẫn đến tai nạn chết người nói trên. Hiện Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, giám định phương tiện để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Quốc lộ 1 tai nạn giao thông tử vong tại chỗ lực lượng chức năng cơ quan công an
