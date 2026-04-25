Thời sự

Xe chở hơn 3 tấn tôm lật giữa đêm, công an và người dân kịp thời “giải cứu”

Đức Anh

(NLĐO) - Công an và người dân xuyên đêm “giải cứu” hàng hóa, kịp thời bốc dỡ, chuyển tôm sang xe khác để giảm thiệt hại.

Trưa 25-4, Công an phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp cùng người dân hỗ trợ tài xế gặp nạn bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa sau vụ lật xe xảy ra trên địa bàn.

Xe chở hơn 3 tấn tôm lật giữa đêm, công an và người dân kịp thời “giải cứu” - Ảnh 1.

Công an phường Hoài Nhơn Bắc cùng người dân hỗ trợ bốc dỡ, vận chuyển tôm sau vụ lật xe

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 sáng cùng ngày, tại Km1126+400 Quốc lộ 1, đoạn qua khu phố Gia An Đông, phường Hoài Nhơn Bắc, anh Tô Quốc Khánh (SN 1986; ngụ xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe tải đông lạnh biển số 79C-077.xx lưu thông theo hướng Nam – Bắc. Khi đến địa điểm trên, xe bất ngờ mất lái, lật ngửa xuống ruộng cói ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn nằm khuất trong bóng tối, chiếc xe nằm chỏng chơ dưới ruộng, phần thùng đông lạnh bị ảnh hưởng nặng. Rất may, tài xế thoát ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, điều khiến anh Khánh lo lắng hơn cả là hơn 3 tấn tôm trên xe – loại hàng hóa có giá trị lớn và cần bảo quản nghiêm ngặt. Sau cú lật xe, hệ thống làm lạnh ngừng hoạt động do mất nguồn điện, đồng nghĩa với nguy cơ hư hỏng chỉ tính bằng giờ.

Nhận tin báo, Công an phường Hoài Nhơn Bắc nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Không chỉ bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, lực lượng công an còn khẩn trương huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân xung quanh hỗ trợ tài xế.

Giữa đêm khuya, dưới ánh đèn xe và đèn pin, từng thùng tôm được chuyền tay nhau đưa lên bờ, rồi nhanh chóng chuyển sang phương tiện khác để kịp thời bảo quản.

Xe chở hơn 3 tấn tôm lật giữa đêm, công an và người dân kịp thời “giải cứu” - Ảnh 3.

Hiện trường vụ lật xe chở tôm

"Lúc đó tôi thực sự rất hoảng loạn. Hàng hóa nhiều, lại cần giữ lạnh gấp, nếu chậm trễ coi như mất trắng. Nhờ có các anh công an và bà con giúp đỡ, tôi mới vượt qua được tình huống này" – anh Khánh xúc động nói.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, toàn bộ số tôm đã được di dời an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại cho chủ hàng.

Ngay trong sáng cùng ngày, những hình ảnh đẹp về cán bộ, chiến sĩ công an cùng người dân "giải cứu" xe tôm trong đêm đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử đầy nhân văn của lực lượng chức năng và cộng đồng địa phương.

(NLĐO) - Nhận lại tiền và vàng đánh rơi, nam thanh niên ở Đồng Tháp xúc động cảm ơn lực lượng công an đã tận tình, trách nhiệm giúp đỡ người dân

Khách Hàn Quốc đi lạc 2 ngày, được công an hỗ trợ tìm người thân

(NLĐO) – Nam du khách người Hàn Quốc đến Quảng Nam du lịch không may đi lạc từ Hội An lên huyện miền núi, may mắn được công an hỗ trợ tìm người thân.

