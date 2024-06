Khách Hàn Quốc đi lạc 2 ngày, được công an hỗ trợ tìm người thân

Ngày 26-6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng Công an xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My vừa hỗ trợ một du khách người Hàn Quốc đoàn tụ cùng gia đình sau gần 2 ngày bị lạc đường, lạc người thân do tự lái xe máy đi du lịch.



Công an xã Trà Tân giúp anh Kyucheol đoàn tụ cùng gia đình sau 2 ngày đi lạc

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Trà Tân phát hiện một người nước ngoài có biểu hiện lạ trên địa bàn xã nên đã tiếp cận để nắm bắt thông tin.

Qua xác minh ban đầu được biết người này tên Kyucheol, SN 1976, là du khách người Hàn Quốc đến Việt Nam để tham quan du lịch. Trong lúc tham quan bằng xe máy tự lái thì du khách này bị lạc đường.

Đáng chú ý, lúc đi nam du khách không mang theo giấy tờ tùy thân, không nhớ địa chỉ lưu trú, không có phương thức liên lạc với gia đình và không nói được tiếng Việt.

Nam du khách người Hàn Quốc dùng món mỳ Quảng đặc sản Quảng Nam sau khi được lực lượng Công an xã Trà Tân hỗ trợ liên lạc với người nhà

Công an xã Trà Tân báo cáo lãnh đạo cấp trên đồng thời triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm thông tin về nam du khách.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng 26-6, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được nơi lưu trú của anh Kyucheol, đồng thời liên hệ được với người thân của nam du khách, giúp họ đoàn tụ cùng nhau.

Trưa 26-6, khi gặp lại anh trai của mình, chị Lim Ji-hee vô cùng xúc động và cảm kích. Chị cho biết ngày 22-6, anh Kyucheol cùng mẹ và em gái đến tham quan du lịch tại TP Đà Nẵng. Ngày 24-6, gia đình đến tham quan du lịch tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thư cảm ơn chị Lim Ji-hee gửi lực lượng công an

Khoảng 16 giờ chiều 24-6, anh Kyucheol có thuê xe máy tự lái tại khách sạn để tham quan thành phố Hội An và bị lạc. 2 ngày qua, không liên lạc được với anh trai, chị Lim Ji-hee và mẹ hết sức lo lắng.

Sau khi đoàn tụ với anh trai, chị Lim Ji-hee đã thay mặt gia đình viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Trà Tân.