Xe chở tuyển nữ Iran bị NHM chặn khi rời khách sạn, sau vụ 5 người xin tị nạn ở Úc

Theo ghi nhận của truyền thông tại Úc, một xe buýt chở phần lớn đội tuyển nữ Iran, cùng ban huấn luyện đã rời khách sạn vào đầu giờ chiều 10-3 (giờ địa phương). Trong lúc lên xe, một cầu thủ được nhìn thấy dường như bị các đồng đội kéo lên xe, làm dấy lên đồn đoán đội có thể sớm rời Úc trong ngày.



Bên cạnh đó, một nhóm người hâm mộ đã cố gắng chặn đường xe buýt, thậm chí nằm trước đầu xe và hô khẩu hiệu "Save our girls" (Cứu lấy những cô gái của chúng ta). Tuy nhiên, cảnh sát đã can thiệp và xe buýt sau đó rời đi dưới sự hộ tống của lực lượng chức năng, được cho là hướng về sân bay Gold Coast.

Trước đó, tối 9-3, 5 cầu thủ của đội tuyển Iran đã rời khách sạn và xin tị nạn. Nhóm này sau đó được cấp thị thực nhân đạo để ở lại nước này. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Úc sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác nếu họ muốn tìm kiếm sự bảo vệ.

"Đây là tình huống rất nhạy cảm, nhưng nếu họ cần giúp đỡ thì Úc luôn sẵn sàng" - ông Albanese nói.

Trong khi đó, một số nhà hoạt động nhân quyền kêu gọi chính phủ Úc điều tra những người được cho là đang giám sát đội bóng, với cáo buộc gây sức ép buộc các cầu thủ trở về Iran.

Thành viên Bộ trưởng Nội vụ Úc và 5 cầu thủ xin tị nạn

Theo Bộ Nội vụ Úc, hiện chưa có thêm cầu thủ nào rời đội tuyển sau sự việc trên. Tuy vậy, chính phủ khẳng định các thành viên của đội vẫn có thể liên hệ với cơ quan chức năng nếu muốn xin hỗ trợ hoặc nộp đơn tị nạn.



Trước đó, năm cầu thủ đã xin tị nạn được xác định gồm đội trưởng Zahra Ghanbari cùng các đồng đội Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali, Atefeh Ramezanizadeh và Mona Hamoudi.

Các quan chức Úc cho biết họ muốn được biết đến với tư cách vận động viên, không phải nhà hoạt động chính trị.