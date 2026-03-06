HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tranh luận quanh suất dự World Cup của Iran

Hoàng Hiệp

Tấm vé dự World Cup 2026 của Iran đang trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khi chiến sự tại Trung Đông ngày càng căng thẳng.

Theo một số luồng ý kiến của truyền thông Trung Quốc, đội bóng quốc gia tỉ dân này nên được chọn thay thế Iran tại World Cup 2026 vì yếu tố thương mại và lượng người hâm mộ đông đảo. Tờ Sina Sports cho rằng việc Trung Quốc góp mặt tại World Cup sẽ mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Trước đó, cổ động viên Indonesia cũng hy vọng đại diện xứ vạn đảo có thể được trao suất dự World Cup của Iran...

Tuy nhiên, những lập luận và mong muốn trên chủ yếu xuất phát từ khát khao được chứng kiến đội nhà thi đấu tại sân chơi quốc tế. Dưới góc độ chuyên môn, tờ 163 Sports của Trung Quốc nhận định: "Người hâm mộ Trung Quốc đang suy nghĩ quá nhiều. Đội tuyển quốc gia của chúng ta thậm chí còn không vào đến vòng loại thứ 4, vì vậy không đủ điều kiện để thay thế (Iran). Luật đã được quy định, không có cách nào để can thiệp".

Tranh luận quanh suất dự World Cup của Iran - Ảnh 1.

Iran đã giành vé đến World Cup 2026 ngay từ vòng loại thứ 3 khu vực châu Á. Ảnh: AFC

Tình hình căng thẳng tại Trung Đông thời gian qua đã đẩy World Cup 2026 vào một tình thế đặc biệt nhạy cảm. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran nhấn mạnh khả năng tham dự sân chơi quốc tế của đội nhà là rất thấp, trong khi FIFA vẫn tin đại diện Tây Á này sẽ có mặt ở giải đấu mùa hè tới.

Theo thể thức vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, 2 đội đứng đầu mỗi bảng ở vòng loại thứ 3 sẽ giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Iran đã hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn khi dẫn đầu bảng A với 23 điểm.

Nếu Iran buộc phải rút lui, FIFA có thể cân nhắc thay đổi cấu trúc bảng đấu bằng cách giảm số đội ở bảng G còn 3 đại diện. Dù vậy, điều này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về lịch thi đấu, bản quyền truyền hình và các cam kết thương mại, vốn đã được chốt nhiều năm trước.

Phương án hợp lý hơn là lựa chọn một đội khác của châu Á thay thế Iran. Hai ứng viên tiềm năng cho vị trí này là Iraq và UAE. Iraq là đại diện còn cơ hội dự World Cup 2026 thông qua vòng play-off liên lục địa, trong khi UAE có thành tích tốt sau khi Iraq thất bại trong trận cuối cùng ở vòng play-off khu vực châu Á.

Trong lịch sử, Đan Mạch từng thay thế Nam Tư (cũ) dự Euro 1992 vì cuộc chiến tại Balkan. Kết quả, "những chú lính chì" đã viết nên câu chuyện cổ tích khi giành chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đan Mạch.

Hiện tại, Iran vẫn chưa chính thức tuyên bố rút lui khỏi World Cup 2026. Nếu quốc gia này vẫn góp mặt, áp lực bảo đảm an toàn cho các trận đấu của họ, đặc biệt khi thi đấu trên đất Mỹ, sẽ là thách thức không nhỏ. Còn nếu Iran vắng mặt, quyết định đội thay thế sẽ tác động đến cả châu Á lẫn cấu trúc giải đấu.

