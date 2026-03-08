HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xe công nghệ phát hành hàng triệu hoá đơn lẻ, VCCI kiến nghị gì?

Minh Chiến

(NLĐO)- VCCI đã chỉ ra một số bất cập trong việc xuất hóa đơn lẻ đối với các dịch vụ vận tải hành khách, trong đó có xe công nghệ.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi Bộ Tài chính một số nội dung góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 70/2025/NĐ-CP (dự thảo).

Xe công nghệ phát hành hàng triệu hóa đơn lẻ, VCCI kiến nghị gì? - Ảnh 1.

VCCI đã chỉ ra một số bất cập trong việc xuất hóa đơn lẻ đối với các dịch vụ vận tải hành khách, trong đó có xe công nghệ. Ảnh: Hoàng Triều

Về hóa đơn điện tử với dịch vụ vận tải hành khách với khách hàng là tổ chức, theo phản ánh của các doanh nghiệp, hiện nay, các nền tảng gọi xe có một bộ phận khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ theo hình thức sử dụng dịch vụ trước, thanh toán sau theo chu kỳ cố định.

Các khách hàng chỉ có nhu cầu lấy hóa đơn giá trị gia tăng dựa trên bảng tổng hợp với mục đích đối soát giao dịch vào cuối chu kỳ. Mô hình này hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí cho phép lập hóa đơn theo kỳ quy ước như được quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định 70, bao gồm: bán hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và khách hàng.

Tuy nhiên, hiện nay, Nghị định 123 (sửa đổi bởi Nghị định 70) và dự thảo đều chưa liệt kê trong danh mục ngành nghề, lĩnh vực áp dụng quy định này. Việc này khiến cả nền tảng gọi xe và các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn.

Theo VCCI, nền tảng phải phát hành hàng ngàn đến hàng triệu hóa đơn lẻ, thay vì một hóa đơn tổng trong một kỳ, làm gia tăng chi phí vận hành và dữ liệu liên quan đến hóa đơn, đồng thời gây quá tải cho hệ thống của doanh nghiệp khách hàng.

Bên cạnh đó, số lượng hóa đơn khổng lồ này cũng kết nối trực tiếp với hệ thống của cơ quan Thuế, gây thêm áp lực về hạ tầng và quản lý cho cơ quan Thuế. Hơn nữa, việc xuất hóa đơn tổng không ảnh hưởng tới nghĩa vụ thuế và không có rủi ro thất thu thuế do các nền tảng đã thực hiện kê khai, khấu trừ, đóng thuế thay đầy đủ và minh bạch theo quy định pháp luật.

Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung hoạt động "dịch vụ vận tải hành khách (bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe mô tô hai bánh) có sử dụng phần mềm tính tiền, phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải theo quy định của Luật Đường bộ, cung cấp cho khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức vào Điều 9.4.a Nghị định 123 (sửa đổi bởi Nghị định 70).

Đối với việc lập hóa đơn tổng với dịch vụ vận tải hành khách, Điều 1 Dự thảo cho phép lập hóa đơn tổng cho khách hàng cá nhân không kinh doanh vào cuối ngày với các dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách công cộng, kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, quy định này còn thiếu trường hợp kinh doanh vận tải hành khách (bằng xe hợp đồng, xe mô tô hai bánh) có sử dụng phần mềm tính tiền, phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải.

Các dịch vụ này có đặc điểm tương đồng với các dịch vụ đã đề cập trong Dự thảo, xét về khía cạnh quản lý hóa đơn, chứng từ. Chính vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách (bằng xe hợp đồng, xe mô tô hai bánh) có sử dụng phần mềm tính tiền, phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải vào Điều 1 dự thảo.

Tin liên quan

VCCI có đề xuất mới về hoá đơn điện tử của hộ kinh doanh

VCCI có đề xuất mới về hoá đơn điện tử của hộ kinh doanh

(NLĐO)- VCCI đã góp ý về nội dung liên quan đến hoá đơn điện tử của hộ kinh doanh, theo hướng tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh.

Đề xuất mới về xuất hoá đơn từng lần, áp dụng cho rạp chiếu phim, bãi trông giữ xe

(NLĐO)- Đề xuất cho phép lập hoá đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng đối với các dịch vụ như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, vận tải, trông giữ xe, chiếu phim.

Đề xuất doanh thu trên 3 tỉ đồng mới bắt buộc dùng hoá đơn điện tử

(NLĐO)- VCCI đề xuất nâng ngưỡng doanh thu bát buộc dùng hoá đơn điện tử để giảm áp lực cho hộ kinh doanh.

