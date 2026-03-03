HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xe container đang dừng đèn đỏ thì bị tông, gây ùn tắc hơn 1 km

Anh Vũ

(NLĐO) - Tài xế lái xe container đang dừng đèn đỏ ở Khu Công nghệ cao TPHCM thì bị tông từ phía sau.

CLIP: Hiện trường tai nạn.

Ngày 3-3, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ngay Khu Công nghệ cao TPHCM.

- Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Hơn 11 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe container chạy trên xa lộ Hà Nội, hướng ngã tư Thủ Đức đi cầu Đồng Nai. Khi xe này đang chờ đèn đỏ ở ngã tư đoạn Khu Công nghệ cao TPHCM, phường Tăng Nhơn Phú thì bất ngờ xe bồn từ phía sau ủi vào.

Vụ việc khiến tài xế xe bồn bị thương ở tay và chân, kẹt trong cabin bị biến dạng. Giao thông ùn tắc hơn 1 km.

Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

- Ảnh 2.

Giao thông bị ùn tắc.

- Ảnh 3.

Các xe xếp hàng dài.

- Ảnh 4.

Vụ việc xảy ra ngay ngã tư vào Khu Công nghệ cao TPHCM.

Tin liên quan

Tai nạn thương tâm ở Đồng Nai, 2 bà cháu tử vong

Tai nạn thương tâm ở Đồng Nai, 2 bà cháu tử vong

(NLĐO)- Chiếc ô tô 7 chỗ bất ngờ lật nghiêng khi di chuyển trên địa bàn xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai làm 2 bà cháu tử vong, 1 người bị thương.

Một lỗi vi phạm dễ gây tai nạn giao thông

(NLĐO) - Chuyển hướng không đảm bảo an toàn là lỗi vi phạm gây tai nạn phổ biến được ghi nhận gần đây.

Tai nạn xe khách nghiêm trọng ở Đồng Nai, 3 người thương vong

(NLĐO)-Đường mưa trơn trượt, xe khách ôm cua tại đoạn đường cong thì bị lật ngang khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

giao thông ùn tắc tai nạn giao thông Khu Công nghệ cao tai nạn giao thông nghiêm trọng
