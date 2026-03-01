Tai nạn thương tâm ở Đồng Nai, 2 bà cháu tử vong

Ngày 1-3, Công an xã Tân Lợi cùng Đội CSGT số 4 - Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, ông H.T.T (59 tuổi, ngụ xã Tân Lợi) điều khiển ô tô 7 chỗ chở theo vợ là bà N.K.D. (57 tuổi) và cháu gái 10 tuổi trên đường ĐT 753, hướng từ ngã ba Thạch Màng đến cầu Mã Đà.

Khi di chuyển qua đoạn đường cong ở tổ 4, xã Tân Lợi, chiếc ô tô bất ngờ bị lật.

Vụ việc khiến bà D. và cháu gái không qua khỏi, ông T. bị thương. Phần đầu chiếc xe bị biến dạng, hư hỏng nặng.