HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe đầu kéo lật đè trúng ô tô chở 4 người, lái xe con tử vong

Tuấn Minh

(NLĐO)- Xe tải chuyển hướng không đúng quy định dẫn tới va chạm với xe đầu kéo khiến xe đầu kéo lật, đè trúng ô tô con khiến 1 người tử vong

Chiều 5-1, thông tin từ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên tuyến Quốc lộ 47B vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc xe đầu kéo lật đè lên 1 chiếc xe con khiến 1 người tử vong.

Xe đầu kéo lật đè trúng ô tô chở 4 người, lái xe con tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường xe đầu kéo lật ngang đường đè trúng ô tô con khiến 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 5-1 tại km 31+600 đường Quốc lộ 47B thuộc địa phận thôn 27 xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, xe tải BKS 36H-046.98 do tàu xế Phạm Văn Xuân (SN 1989; ngụ phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông hướng Nghi Sơn - Thọ Xuân, khi tới địa điểm trên đã chuyển hướng vào khu vực mỏ đất thì xảy ra va chạm giao thông với xe đầu kéo BKS 36H-046.03 kéo theo rơ-moóc BKS 36R-021.32 do tài xế Phạm Văn Tuyến (SN 1994; ngụ xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Xe đầu kéo lật đè trúng ô tô chở 4 người, lái xe con tử vong - Ảnh 2.

Chiếc xe con bẹp nát sau tai nạn giao thông

Sau va chạm, xe đầu kéo đã lật ngang đường và đè trúng ô tô con 36A-793.xx do anh L.V.H (SN 1984; ngụ xã Quảng bình, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông hướng Nghi Sơn - Thọ Xuân (trên xe lúc này có 4 người).

Hậu quả, lái xe ô tô con tử vong tại chỗ, 1 người bị thương. 3 xe ô tô liên quan bị hư hỏng, trong đó xe con gần như biến dạng sau tai nạn.

Theo lực lượng công an, nguyên nhân sơ bộ ban đầu do lái xe tải chuyển hướng không đúng quy định và do lái xe đầu kéo không giảm tốc độ gây tai nạn giao thông.

Tin liên quan

Xe đầu kéo lật xuống vực sâu, tài xế chết tại chỗ

Xe đầu kéo lật xuống vực sâu, tài xế chết tại chỗ

(NLĐO) - Xe đầu kéo chở gỗ lật trên đèo xuống vực sâu khiến tài xế tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng.

Xe đầu kéo lật, tài xế tử vong, phụ xe bị thương

(NLĐO)- Trong lúc xuống dốc trên Quốc lộ 6 qua tỉnh Hòa Bình, chiếc xe đầu kéo biển số Nam Định đã bất ngờ lật ngang khiến tài xế tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương.

Xe đầu kéo lật, 2 thùng container văng qua làn xe 2 bánh

(NLĐO) – Chiếc xe đầu kéo khi đang ôm cua thì lật, 2 thùng container phía sau văng qua làn xe 2 bánh khiến hàng chục người thót tim.

tai nạn giao thông Thanh Hóa tử vong tại chỗ xe đầu kéo Xe đầu kéo lật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo