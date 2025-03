Xe điện 4 bánh ở TP HCM sẽ chạy đến hết 30-6-2025?

Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an vừa có văn bản giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện quy định liên quan đến xe điện 4 bánh có gắn động cơ, gửi đến Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố.

Đơn vị này cho biết, từ khi triển khai thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 đến nay, Bộ Công an nhận được văn bản của UBND một số tỉnh, thành trực thuộc trung ương đề nghị hướng dẫn khắc phục khó khăn, vướng mắc liên quan hoạt động xe điện 4 bánh.

Trong đó, các tỉnh, thành kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành hỗ trợ, cho phép loại hình này được hoạt động trên đường giao thông công cộng và mở rộng phạm vi hoạt động, không bị giới hạn bởi quy định khoản 2, Điều 24, Nghị định 165/2024 của Chính phủ.

Xe điện 4 bánh chở khách tại TP HCM

Tuy nhiên, theo Cục Cảnh sát giao thông, qua theo đõi, đánh giá, bên cạnh những đóng góp tích cực cho phát triển, kinh tế, du lịch địa phương, công tác quản lý Nhà nước và hoạt động thực tế của xe điện 4 bánh còn một số hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể phương tiện này không có túi khí, không có dây đai an toàn, không có cửa hoặc cửa không chắc chắn, không an toàn, vận tốc thiết kế không lớn hơn 30km/h nhưng chạy trên các tuyến đường giao thông công cộng có tình hình giao thông phức tạo, mật độ phương tiện giao thông lớn, tốc độ cao, nhiều thành phần phương tiện….

Ngoài ra, phương tiện này thường xuyên dừng đỗ không đúng nơi quy định, tự do đón, trả khách, gây ảnh hướng đến trật tự an toàn giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, căn cứ các quy định pháp luật và chủ trương triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm soát đối với công tác vận tải hành khách và vận tải hàng hóa… không vì lý do phát triển kinh tế mà bỏ qua an toàn giao thông, nhất là khu vực đô thị.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu lãnh đạo UBND TP, triển khai nghiêm túc, đúng quy định của Luật và Nghị định 165/2024 của Chính phủ về quản lý, kiểm soát hoạt động xe điện 4 bánh có gắn động cơ.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với loại hình này, lắp đầy đủ biển báo hiệu giao thông đường bộ quy định khu vực hạn chế, biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép 30km/h để xác định tuyến, phạm vi hoạt động của loại phương tiện này.

Hoạt động xe điện 4 bánh tại TP HCM thu hút sự quan tâm của khách du lịch

Khuyến khích xe điện 4 bánh hoạt động trong khu vực nội bộ các điểm văn hóa, du lịch, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu đô thị… và không mở rộng phạm vi ra các tuyến giao thông công cộng.

Riêng các đơn vị đã sử dụng xe điện 4 bánh tham gia hoạt động thí điểm trước ngày Nghị định 165 có hiệu lực được tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30-6-2025, kể từ ngày 1-7-2025 phải đáp ứng quy định của Nghị định này.

Ông Vũ Duy Anh – Giám đốc Công ty Saigon PT, vừa cho biết, đơn vị này đang chờ văn bản hướng dẫn của UBND TP để tiếp tục đưa xe điện vào hoạt động lại. Trước đó, từ ngày 15-2, Công ty Saigon PT đã cho dừng hoạt động loại hình này theo quy định của Nghị định 165.

Nghị định 165/2024 quy định từ ngày 15-2-2025, đối với xe chở người 4 bánh có gắn động cơ điện chỉ hoạt động trên các tuyến đường nội đô có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/h áp dụng cho tất cả phương tiện tham gia giao thông.