Xe điện chiếm lĩnh thị phần tại châu Âu

Theo trang CleanTechnica, sự kết hợp giữa việc tái áp dụng các ưu đãi mua hàng cho phân khúc xe thuần điện giá rẻ và các quy định nghiêm ngặt về lộ trình phương tiện không phát thải cho thấy quá trình chuyển đổi xe điện tại Anh vẫn đang tiến triển tốt so với các nước láng giềng châu Âu.

Tháng 11-2025, xe điện đã chiếm 38,4% thị phần ô tô tại Anh, tăng so với mức 35,3% của cùng kỳ năm trước. Xét về doanh số, xe thuần điện chỉ tăng nhẹ 3,6% trong khi xe lai sạc điện tăng trưởng mạnh tới 15%. Tổng doanh số toàn thị trường đạt 151.154 xe, giảm khoảng 2% so với năm trước đó.

Đề xuất thu thuế đường bộ 3 xu mỗi 1,6 km đối với xe thuần điện vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến và sớm nhất là đến tháng 4-2028 mới áp dụng nếu được thông qua. Do đó, chính sách này khó có thể ảnh hưởng đến tốc độ chuyển đổi xe điện tại Anh trong tương lai gần. Tính đến tháng 12-2025, thị phần xe động cơ đốt trong tại Anh chỉ còn 48,5%, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp phân khúc này chiếm chưa đến một nửa thị phần.

Tại Đức, tháng 11-2025, xe điện chiếm 35,2% thị phần, tăng mạnh so với mức 22,8% của cùng kỳ năm trước. Xét về doanh số, xe thuần điện tăng tới 59% trong khi xe lai sạc điện cũng tăng 57%. Tổng doanh số toàn thị trường đạt 250.671 xe, tăng khoảng 2,5% so với năm trước đó.

Chính phủ Đức vẫn đang thảo luận về việc tái áp dụng các ưu đãi mua xe thuần điện vào năm 2026. Các khoản hỗ trợ này nhắm đến các hộ gia đình có thu nhập thấp, với mức khởi điểm từ 3.000 euro mỗi xe và có thể lên tới 5.000 euro trong một số điều kiện nhất định.

Trong khi đó, tại Thụy Điển, tháng 11-2025, xe điện chiếm tới 65,4% thị phần ô tô, tăng đáng kể so với mức 61,7% của cùng kỳ năm trước. Thực tế, doanh số xe thuần điện tại Thụy Điển đã giảm 6% so với năm trước đó nhưng do toàn bộ thị trường - chủ yếu là xe động cơ đốt trong - sụt giảm mạnh hơn nên thị phần xe điện được cải thiện.

Hiện tại, một số người mua tạm dừng kế hoạch sắm xe để chờ gói ưu đãi mới của Chính phủ, dự kiến triển khai vào nửa đầu năm 2026, nhắm đến những người có thu nhập thấp ở khu vực nông thôn. Đáng chú ý, chính sách này áp dụng cho cả xe mới và xe cũ, giúp nâng cao giá trị xe thuần điện đã qua sử dụng.