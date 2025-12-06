HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Net Zero

Luật hóa "quyền sạc xe điện" ở các nước trên thế giới

Xuân Mai

(NLĐO) - Khi làn sóng xe điện bùng nổ toàn cầu, điểm nghẽn lớn nhất không còn nằm ở công nghệ pin mà nằm tại chính nơi sinh sống của người dùng.

Để giải quyết điểm nghẽn này, các cường quốc xe điện đã luật hóa khái niệm "quyền sạc điện", nhằm hướng tới mục tiêu xóa bỏ thế độc quyền của đơn vị quản lý tòa nhà, mở đường cho kỷ nguyên giao thông xanh.

Anh áp dụng chính sách "hạ tầng hoàn thiện trước" và "trợ cấp trực tiếp". Thay vì để thị trường tự điều tiết, quốc gia này can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính, cụ thể là quyết liệt đưa việc lắp đặt trạm sạc vào quy chuẩn xây dựng bắt buộc.

- Ảnh 1.

Trạm sạc xe điện Tesla ở bang California - Mỹ. Ảnh: AP

Theo Quy định Xây dựng sửa đổi năm 2021, mọi ngôi nhà xây mới, bao gồm cả tòa nhà chung cư và văn phòng, đều phải lắp đặt sẵn trạm sạc EV. Điều này bảo đảm hạ tầng sạc có sẵn ngay khi cư dân dọn vào ở.

Theo trang web của chính phủ Anh, đối với các tòa nhà cũ hoặc người đi thuê nhà, chính phủ Anh thông qua Văn phòng Phương tiện Không phát thải (OZEV) cung cấp các gói hỗ trợ tài chính. Người sống tại căn hộ có thể nhận hỗ trợ lên tới 75% chi phí mua và lắp đặt điểm sạc (giới hạn ở mức 350 bảng Anh).

Tại Mỹ, rào cản lớn nhất đối với cư dân chung cư chính là các Hiệp hội Chủ sở hữu nhà. Các tổ chức này thường từ chối yêu cầu lắp đặt trạm sạc vì lý do thẩm mỹ hoặc lo ngại rủi ro cháy nổ.

Để bảo vệ người dùng, các bang tiên phong như California, Florida, New York đã ban hành Luật "Quyền sạc điện". Nguyên tắc cốt lõi của luật này rất mạnh mẽ, mọi quy định cấm đoán vô lý của chủ tòa nhà hoặc Hiệp hội Chủ sở hữu nhà đối với việc lắp đặt trạm sạc xe điện đều bị coi là vô hiệu.

Khác với Anh, Mỹ áp dụng mô hình "người dùng trả tiền". Cư dân có quyền lắp đặt trụ sạc nhưng phải chịu 100% chi phí, bao gồm tiền thiết bị, thi công và đặc biệt là phí bảo hiểm trách nhiệm để bồi thường nếu xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tài sản chung.

Tại California, luật quy định nếu Ban quản lý không phản hồi văn bản yêu cầu trong vòng 60 ngày, yêu cầu đó mặc nhiên được coi là đã chấp thuận.

Trong khi đó, thay vì giải quyết từng trường hợp đơn lẻ, Liên minh châu Âu (EU) tiếp cận vấn đề ở tầm vĩ mô hơn khi thông qua Chỉ thị về Hiệu quả Năng lượng của Tòa nhà. Quan điểm của EU là chuẩn bị sẵn hạ tầng để giảm thiểu chi phí cải tạo đắt đỏ trong tương lai.

EU tập trung vào quy định kỹ thuật "hạ tầng chờ". Theo đó, các tòa nhà mới hoặc tòa nhà trải qua đại tu lớn bắt buộc phải lắp đặt sẵn hệ thống đường dẫn cáp. Điều này giúp việc lắp đặt trạm sạc sau này trở nên cực kỳ đơn giản theo cơ chế "cắm và dùng ngay", không cần đục phá kết cấu hay xin phép phức tạp để đi dây lại từ đầu. Đây được gọi là "quyền cắm sạc".



