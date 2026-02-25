HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Xe khách 23 chỗ chở 40 người, chủ và tài xế bị phạt hơn 127 triệu đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Phát hiện xe khách nhồi nhét 17 người vượt quy định trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, CSGT xử phạt tài xế và chủ xe tổng cộng 127,5 triệu đồng

Ngày 25-2, Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 6 cho biết đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với một xe khách giường nằm chở quá số người quy định khi lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hao – Phan Thiết.

Theo đó, tối 24-2, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe khách giường nằm biển số 67H-038.xx trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kiểm đếm thực tế cho thấy phương tiện này chở 40 hành khách, trong khi xe chỉ được phép chở 23 người theo thiết kế.

Thời điểm kiểm tra, xe do tài xế Phạm Ngọc Thọ (sinh năm 1985, trú tại phường Phước Trung, TPHCM) điều khiển. Phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách có cự ly lớn hơn 300km.

- Ảnh 1.

Căn cứ khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng CSGT xác định tài xế đã thực hiện hành vi điều khiển ô tô chở hành khách chạy tuyến đường dài trên 300 km nhưng chở quá số người được phép. Với vi phạm này, tài xế bị xử phạt 25,5 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện, Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 6 cũng lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức xử phạt đối với chủ xe là 102 triệu đồng, đồng thời bị tước phù hiệu phương tiện trong thời hạn 2 tháng.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc trong dịp cao điểm.

