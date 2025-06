Xe khách 45 chỗ cháy ngùn ngụt trên cao tốc

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xe khách xảy ra Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 2-6, trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn qua địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường chiếc xe khách cháy ngùn ngụt trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 trưa 2-6

Thời điểm trên, chiếc xe khách (loại xe giường nằm 45 chỗ) mang biển số Nghệ An đang lưu thông hướng Thanh Hóa - Hà Nội, khi đến Km307 + 400 (đoạn gần nút giao thị trấn Hà Lĩnh, huyện Hà Trung) đã bất ngờ phát hiện cháy ở phần gần đuôi xe.

Do thời tiết nắng nóng gay gắt (ở Thanh Hóa nhiệt độ dao động từ 37-40 độ C), ngọn lửa ngay sau đó đã nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ chiếc xe ô tô. Rất may, chiếc ô tô đã kịp tấp vào lề đường, toàn bộ hành khách đã xuống xe an toàn.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy xe khách 45 chỗ

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 xuất 1 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Hiện, chưa có thống kê thiệt hại cụ thể, tuy nhiên chiếc ô tô khách gần như bị thiêu rụi.