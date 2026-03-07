Xe tải lao xuống vực sâu 200 m, 3 người thương vong

Tối 7-3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ tai nạn giao thông khi xe tải lao xuống vực sâu khiến 3 người thương vong.

Xe tải mất lái, lao xuống vực sâu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, xe tải mang BKS: 81C-191.xx do anh N.T.C. (SN 1998, ngụ xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 24 theo hướng từ xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) về trung tâm tỉnh này.

Lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn

Trên xe lúc này có 2 người đi cùng là chị L.T.N. (SN 1981) và chị P.T.T. (SN 1978), cùng ngụ phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi đến đoạn Km71+600 (xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi) xe tải bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 200 m.

Vụ tai nạn khiến chị T. tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong xe.

Tài xế C. và chị N. bị thương, được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đưa từ vực sâu lên và chuyển tới bệnh viện cấp cứu.