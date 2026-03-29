Thời sự

Xe khách chở 26 người lao xuống vực, nhiều người bị thương

Như Quỳnh

(NLĐO) - Xe khách chở 26 người khi đổ đèo đã bất ngờ lao xuống vực tại Tam Đảo, nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 29-3, tại Km 20 Quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. 

Xe ô tô chở 26 người lao xuống vực, nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường giải cứu các nạn nhân. Ảnh: Báo Phú Thọ

Vào thời gian trên, xe ô tô khách 29 chỗ mang BKS 29B-098.xx do tài xế Lưu Đình Thanh (SN 1962, trú tại phố 803, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi đã bất ngờ lao xuống vực.

Vị trí xảy ra tai nạn ở gần đỉnh đèo Tam Đảo. Thời điểm xảy ra tai nạn xe khách chở khoảng 26 người. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, bước đầu chưa ghi nhận có người tử vong tại hiện trường.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng có mặt và chủ động thực hiện cứu hộ cứu nạn, đưa người bị thương lên đường và chuyển đến các cơ sở y tế cứu chữa.

Theo thông tin ban đầu, có 2 trường hợp bị thương khá nặng, trong đó có 1 cháu bé, đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc. Một số người bị thương nhẹ đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo.

Xe tải lao xuống vực sâu 200 m, 3 người thương vong

(NLĐO) - Xe tải bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu 200 m bên Quốc lộ 27 khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Xe tải lao xuống vực sâu 100 m, tài xế tử vong mắc kẹt trong cabin

(NLĐO) - Đang lưu thông, xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 100 m, tài xế tử vong mắc kẹt trong cabin.

Lâm Đồng: Xe container lao xuống vực, 2 người tử vong, 1 bị thương

(NLĐO) - Xe container chở trụ điện lưu thông trên đường Trường Sơn Đông thì mất lái lao xuống vực khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

