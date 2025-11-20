HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xe khách kịp dừng bên miệng vực khi đèo Mimosa bị "đứt" hoàn toàn

Trường Nguyên

(NLĐO) - Xe khách của hãng Phương Trang may mắn kịp dừng bên miệng vực khi 2 bánh xe đã lọt xuống hố đèo Mimosa bị đứt gãy hoàn toàn

Khuya 19-11, rạng sáng 20-11, đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Xe khách kịp dừng bên miệng vực khi đèo Mimosa bị "đứt" hoàn toàn - Ảnh 1.

Đèo Mimosa đứt gãy hoàn toàn do sạt lở, tạo nên miệng hố lớn

Cụ thể, khoảng 23 giờ 50 phút, một đoạn dài khoảng 50 m tại vị trí Km 226+500 của đèo Mimosa, hướng từ cao tốc Liên Khương – Prenn lên Đà Lạt bất ngờ sạt lở toàn bộ mặt đường khiến tuyến lưu thông này đứt gãy hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một xe khách 40 chỗ của hãng Phương Trang đang lưu thông đến đoạn đường này. May mắn tài xế đã kịp dừng phương tiện khi một phần đầu xe và 2 bánh trước xe đã vào đến vực sạt lở.

Xe khách kịp dừng bên miệng vực khi đèo Mimosa bị "đứt" hoàn toàn - Ảnh 2.

Xe khách của hãng Phương Trang kịp dừng lại khi một phần đầu xe đã lọt xuống hố sạt lở.

Lực lượng chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt cùng các đơn vị liên quan đã lập tức triển khai đến hiện trường, di dời xe khách đến nơi an toàn và lên phương án khắc phục sự cố nghiêm trọng.

Đèo Mimosa dừng lưu thông

Sau khi đèo Prenn sạt lở, buộc phải đóng đèo, cấm lưu thông, trong khi trước đó, từ ngày 17-11, xe đi – về Đà Lạt được phân luồng chủ yếu qua đèo Mimosa, đèo Sacom Tuyền Lâm, đèo Tà Nung. Từ ngày 18-11, đèo Mimosa liên tiếp gặp sự cố khi bị sạt lở 20 m taluy âm; chiều 19-11 bị sạt lở taluy dương và ngã cây, đến khuya cùng ngày thì sạt lở nghiêm trọng, buộc phải cấm người, xe qua đèo.

Hiện lối vào Đà Lạt vẫn còn 2 tuyến đèo là đèo Sacom Tuyền Lâm và đèo Tà Nung. Các tuyến đèo khác trên địa bàn tỉnh đang trong tình trạng cấm xe hoàn toàn là Khánh Lê, D'ran, Sông Pha, Prenn và đến nay thêm Mimosa.

