Xe khách kịp dừng bên miệng vực khi đèo Mimosa bị "đứt" hoàn toàn

Khuya 19-11, rạng sáng 20-11, đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra sạt lở nghiêm trọng.



Đèo Mimosa đứt gãy hoàn toàn do sạt lở, tạo nên miệng hố lớn

Cụ thể, khoảng 23 giờ 50 phút, một đoạn dài khoảng 50 m tại vị trí Km 226+500 của đèo Mimosa, hướng từ cao tốc Liên Khương – Prenn lên Đà Lạt bất ngờ sạt lở toàn bộ mặt đường khiến tuyến lưu thông này đứt gãy hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một xe khách 40 chỗ của hãng Phương Trang đang lưu thông đến đoạn đường này. May mắn tài xế đã kịp dừng phương tiện khi một phần đầu xe và 2 bánh trước xe đã vào đến vực sạt lở.

Xe khách của hãng Phương Trang kịp dừng lại khi một phần đầu xe đã lọt xuống hố sạt lở.

Lực lượng chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt cùng các đơn vị liên quan đã lập tức triển khai đến hiện trường, di dời xe khách đến nơi an toàn và lên phương án khắc phục sự cố nghiêm trọng.