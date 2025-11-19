HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đến lượt đèo Mimosa ở Đà Lạt sạt lở, người dân lưu thông cẩn trọng

Trường Nguyên

(NLĐO) - Trong cơn mưa lớn, taluy dương đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ sạt lở nhưng may mắn không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tối 19-11, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng giải tỏa hiện trường vụ sạt lở trên đèo Mimosa.

Đến lượt đèo Mimosa ở Đà Lạt sạt lở, người dân lưu thông cẩn trọng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Mimosa vào chiều 19-11.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, trong lúc nhiều phương tiện đang lưu thông qua đèo thì taluy dương sạt lở. Đất đá và cây cối phía trên đổ ập xuống mặt đường. 

May mắn đoàn xe lưu thông chậm nên kịp thời phát hiện nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Vụ sạt lở khiến một số công trình dân dụng phía trên taluy bị lộ móng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết hiện tại đèo Mimosa vẫn lưu thông bình thường, đồng thời lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường và gia cố khu vực sạt lở.

Đến lượt đèo Mimosa ở Đà Lạt sạt lở, người dân lưu thông cẩn trọng - Ảnh 2.

Hiện Lâm Đồng có các đèo cấm lưu thông gồm Khánh Lê, Prenn, Sông Pha và D'ran.

Trước đó, đèo Prenn bị sạt lở, buộc phải cấm lưu thông. Hướng đi - về Đà Lạt được phân luồng qua đèo Mimosa, Sacom Tuyền Lâm và Tà Nung. 

Đêm 18-11, một đoạn đèo Mimosa sạt lở, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phải khẩn cấp gia cố để đường đèo này vẫn lưu thông được. Tuy nhiên, xe có tổng trọng tải từ 15 tấn trở lên không được lưu thông qua đèo Mimosa, phải lưu thông qua đèo Tà Nung để vào Đà Lạt.

Sau những đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, hiện tại các tuyến đường kết nối tỉnh Lâm Đồng đến khu vực vùng biển gồm Khánh Lê, D'ran, Sông Pha, Prenn bị sạt lở nghiêm trọng, đang phải đóng đèo để khắc phục.

Tin liên quan

Ngập kéo dài, nông dân trồng rau ở Lâm Đồng chịu tổn thất nặng nề

Ngập kéo dài, nông dân trồng rau ở Lâm Đồng chịu tổn thất nặng nề

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài cùng nước từ đầu nguồn đổ về nhiều gây ngập hàng trăm ha rau màu trên nhiều xã của nông dân tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Đang tiếp cận giải cứu 2 tài xế mắc kẹt trên đèo Khánh Lê

(NLĐO) - Hai tài xế xe tải chở hoa từ Đà Lạt xuống đèo Khánh Lê hướng về Nha Trang thì gặp sạt lở khiến người và phương tiện bị cô lập, đang được hỗ trợ

Lâm Đồng: Tuyệt đối không để bị bất ngờ trong ứng phó thiên tai

(NLĐO) - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương và sở ngành chủ động trong khắc phục hậu quả thiên tai, tuyệt đối không xảy ra tình trạng để bị bất ngờ.

Lâm Đồng mưa lũ Đà Lạt sạt lở Đà Lạt đèo mimosa
