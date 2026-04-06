Xe khách lao xuống vực ven hồ Bàu Trắng, 3 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều 6-4 trên tuyến đường ĐT.716, đoạn qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, khiến nhiều người thương vong khi một xe khách lao xuống vực ven hồ tại khu vực Khu du lịch Bàu Trắng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, chiếc xe khách mang biển số 86H-045.xx đang lưu thông qua đoạn đường ven hồ thì bất ngờ mất lái tại khúc cua cong, lao xuống vực lề và lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: DT

Vụ lật khiến phương tiện hư hỏng nặng, phần thân xe bị biến dạng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng và nhân viên khu du lịch gần đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu bằng xe cứu thương.

Ghi nhận ban đầu cho thấy đã có 3 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

