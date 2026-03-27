Lật xe container ngay ngã tư Bình Phước, sơn nước lênh láng mặt đường

Ngày 27-3, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra vụ xe container bị lật ngay cầu vượt ngã tư Bình Phước.

Lúc 3 giờ cùng ngày, nam tài xế khoảng 40 tuổi lái container chở sơn nước biển số TPHCM chạy trên đường Đỗ Mười, hướng cầu vượt Linh Xuân đi ngã tư An Sương.

Khi vào vòng xoay dưới cầu vượt ngã tư Bình Phước, phường Hiệp Bình, tài xế cho xe rẽ vào Quốc lộ 13 thì bất ngờ thùng container lật khiến nhiều thùng sơn đổ ra đường.

May mắn thời điểm trên vắng xe cộ nên không ai bị thương. Tuy nhiên, sơn đổ ra đường khiến giao thông không thể di chuyển.

Công an phường Hiệp Bình phối hợp các đơn vị liên quan sau đó đến hiện trường đổ cát làm sạch mặt đường, tránh trơn trượt.

Lực lượng chức năng di dời xe container sang một bên.