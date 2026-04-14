Xe khách lật trên Quốc lộ 14, nhiều người hoảng loạn

Tối 14-4, Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với lực lượng chức năng cứu hộ xe khách không may bị lật trên Quốc lộ 14.

Vào khoảng 19 giờ cùng ngày, xe khách BKS 47H - 048.xx lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng. Khi đến địa phận thôn Diên Bình 1, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi thì không may mất lái, lao xuống mương nước sâu bên vệ đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 9 hành khách cùng với người nhà xe. Rất may, vụ tai nạn không gây thương tích về người, xe khách bị hư hỏng nặng.

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Tô, thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có mưa lớn, mặt đường trơn trượt, có thể là nguyên nhân khiến xe bị mất lái. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau khi xảy ra tai nạn, nhà xe đã đón xe khác cho các hành khách tiếp tục hành trình.





