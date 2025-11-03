Tạt đầu để trả đũa xe ben, tài xế xe tải nhận bài học

Ngày 3-11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.V.T. (32 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về hành vi điều khiển xe chuyển làn không có tín hiệu báo trước, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Clip được người dân ghi lại sự việc

Trước đó, chiều 1-11, Đội CSGT đường bộ số 2 tiếp nhận clip do người dân cung cấp phản ánh về việc xe tải biển số 49C-226... có hành vi tạt đầu, ép xe tải ben biển số 60C-406... trên tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua xã Gia Kiệm.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT đường bộ số 2 đã nhanh chóng xác minh thông tin, mời tài xế T.V.T. lên làm việc.

Hình ảnh chiếc xe tải ép xe ben

Tại cơ quan công an, tài xế T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, khai rằng do bức xúc vì xe tải ben nhiều lần không nhường đường nên đã cố tình chuyển làn gấp, tạt đầu xe ben vào khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, tại Km12+100 trên Quốc lộ 20.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử phạt nghiêm, đồng thời yêu cầu tài xế ký cam kết không tái phạm.