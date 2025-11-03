HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Tạt đầu để trả đũa xe ben, tài xế xe tải nhận bài học

Uyên Châu

(NLĐO)-Tài xế xe tải khai rằng do bức xúc vì xe ben nhiều lần không nhường đường nên đã cố tình chuyển làn gấp, “tạt đầu” xe ben

Ngày 3-11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.V.T. (32 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về hành vi điều khiển xe chuyển làn không có tín hiệu báo trước, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Clip được người dân ghi lại sự việc

Trước đó, chiều 1-11, Đội CSGT đường bộ số 2 tiếp nhận clip do người dân cung cấp phản ánh về việc xe tải biển số 49C-226... có hành vi tạt đầu, ép xe tải ben biển số 60C-406... trên tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua xã Gia Kiệm.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT đường bộ số 2 đã nhanh chóng xác minh thông tin, mời tài xế T.V.T. lên làm việc.

Tài xế xe tải tạt đầu xe ben nhận bài học nhớ đời trên Quốc lộ 20 - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc xe tải ép xe ben

Tại cơ quan công an, tài xế T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, khai rằng do bức xúc vì xe tải ben nhiều lần không nhường đường nên đã cố tình chuyển làn gấp, tạt đầu xe ben vào khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, tại Km12+100 trên Quốc lộ 20.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử phạt nghiêm, đồng thời yêu cầu tài xế ký cam kết không tái phạm.

Tin liên quan

Xử phạt kẻ lập nhóm Facebook đăng tin sai sự thật về tiệm vàng

Xử phạt kẻ lập nhóm Facebook đăng tin sai sự thật về tiệm vàng

(NLĐO) - Công an xã ở Đồng Nai đã lên Lâm Đồng để phối hợp, xử lý đối tượng lập nhóm Facebook đăng tin sai sự thật về một tiệm vàng

Xử phạt tài xế xe khách lấn làn nguy hiểm trên cầu ở đèo Khánh Lê

(NLĐO) – Tài xế xe khách lấn làn ngay trên cầu thuộc đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) suýt gây tai nạn đã bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe

Xử phạt tài xế "cả gan" leo dải phân cách ở TP HCM

(NLĐO) - Tài xế 42 tuổi bị CSGT xử phạt lỗi vượt xe không đúng quy định và điều khiển xe leo qua dải phân cách cố định.

Quốc lộ 20 xe tải công an tỉnh đồng nai xe ben chạy ẩu tạt đầu xe
