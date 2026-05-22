Xé lòng cảnh tiễn đưa 3 nạn nhân vụ án mạng chấn động ở Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xé lòng cảnh tiễn đưa 3 nạn nhân vụ án mạng chấn động ở Tây Ninh

Tin - ảnh - clip: Hải Đường

(NLĐO) – Hàng trăm người dân nghèo vùng nông thôn đã đến tiễn đưa 3 nạn nhân ở Tây Ninh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trưa 22-5, không khí tang thương, u uất bao trùm cả một khúc đường Tỉnh 829 thuộc ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Đoàn nước đưa tiễn 3 nạn nhân

Từ tờ mờ sáng, trước giờ di quan, hàng trăm người thân, hàng xóm đã lặng lẽ đến căn nhà cấp 4 mới xây để tiễn biệt 3 nạn nhân xấu số.

Không ai bảo ai, những người đến viếng đều cúi đầu, nghẹn ngào. Giữa làn khói hương nghi ngút, hình ảnh 3 cỗ quan tài nằm lạnh lẽo song hàng bên nhau khiến những người mạnh mẽ nhất cũng phải bật khóc thành tiếng.

Tiếng tụng kinh hòa lẫn trong tiếng sụt sùi của những người lao động nghèo quanh năm chân lấm tay bùn, vốn quen thuộc và yêu mến gia đình nạn nhân.

"Gia đình họ hiền lành, chịu thương, chịu khó lắm. Ai ngờ tai họa ập xuống như thế. Nhìn mấy cỗ quan tài cạnh nhau, không một khúc ruột nào chịu thấu" - bà Nguyễn Thị Ngọc H., người cùng xóm với 3 nạn nhân, nói trong nước mắt.

Đau đớn nhất trong ngày đưa tang có lẽ là hình ảnh của ông Mai Văn Thảo, là chồng, cha và ông ngoại của các nạn nhân.

Người đàn ông trụ cột của gia đình giờ đây như một cái xác không hồn, ngã quỵ bên linh cữu của vợ, con và cháu.

Chỉ trong một đêm, định mệnh nghiệt ngã đã cướp đi của ông tất cả những gì yêu thương nhất. Căn nhà cấp 4 khang trang vừa mới xây xong, mùi sơn mới chưa kịp phai, đáng lẽ phải là nơi ngập tràn tiếng cười viên mãn thì nay lại trở thành nơi đặt linh cữu của 3 thế hệ.

Ông Thảo lúc tỉnh lúc mê, đôi mắt đỏ ngầu, vô vọng nhìn vào khoảng không như vẫn chưa thể tin vào sự thật tàn khốc này. Ai đến bắt tay chia buồn, ông cũng chỉ biết nấc nghẹn, 2 vai run lên bần bật trong sự bất lực tột cùng.

Đoàn xe tang lăn bánh rời đi trong sự tiếc thương vô hạn của cả vùng quê nghèo, để lại nỗi ám ảnh và khoảng trống không gì bù đắp nổi cho người ở lại.

Vụ 3 người bị sát hại ở Tây Ninh: Tiếng khóc xé lòng bên 3 cỗ quan tài - Ảnh 1.
Vụ 3 người bị sát hại ở Tây Ninh: Tiếng khóc xé lòng bên 3 cỗ quan tài - Ảnh 2.

Đoàn xe đưa tiễn ba nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, Tây Ninh). Trước đó, vào khoảng 18 giờ chiều 19-5, Bằng mang dao đến một quán ăn tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh rồi tấn công 3 người trong một gia đình đang buôn bán tại quán.

Vụ 3 người bị sát hại ở Tây Ninh: Tiếng khóc xé lòng bên 3 cỗ quan tài - Ảnh 3.

Mấy ngày qua, ông Thảo đau đớn bên quan tài của vợ, con và cháu ngoại

Hậu quả khiến bà H.T.Đ. (70 tuổi) và bà M.T.T.T. (41 tuổi, con bà Đ.) chết tại chỗ. Anh N.G.B. (22 tuổi, con của bà T.) chết trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do Bằng có mâu thuẫn tình cảm với bà T. nên sau khi sử dụng bia rượu, đối tượng đã ra tay sát hại 3 người trong gia đình này.

Ngày sau khi gây án, Bằng rời khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt sau đó 5 tiếng đồng hồ, cánh hiện trường khoảng 2km.

Tin liên quan

Mẹ nghi phạm trong vụ án sát hại 3 người ở Tây Ninh: “Giờ coi như mẹ con không còn gặp lại"

Mẹ nghi phạm trong vụ án sát hại 3 người ở Tây Ninh: “Giờ coi như mẹ con không còn gặp lại"

(NLĐO)- Người mẹ già bật khóc khi nhắc đến Nguyễn Cao Bằng, nghi phạm sát hại 3 người ở Tây Ninh, sau 8 năm từ mặt con trai

Án mạng ở Tây Ninh và tiếng nấc nghẹn của người đàn ông khi cùng lúc mất vợ, con và cháu

(NLĐO)- Điều khiến người thân đau đớn hơn cả là hung thủ lại chính là Nguyễn Cao Bằng, người từng được gia đình cưu mang, nhiều lần trả nợ giúp.

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Ninh: Hé lộ lời kể nhân chứng

(NLĐO)- Nhân chứng kể lại phút giây con rể hờ dùng dao truy sát 3 nạn nhân trong gia đình tại Tây Ninh

tỉnh Tây Ninh gia đình nạn nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo