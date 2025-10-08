HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cận cảnh 31 camera AI ở TP HCM "soi" 3 lỗi vi phạm cùng một lúc

Anh Vũ

(NLĐO) - 31 camera AI ở TP HCM có khả năng soi nhiều lỗi vi phạm giao thông cùng một lúc.

Camera AI - Ảnh 1.

Chiều 8-10, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP HCM để mục sở thị 31 camera AI được lắp đặt ở TP HCM.

Camera AI - Ảnh 2.

31 camera AI dùng để "phạt nguội" ở TP HCM bắt đầu vận hành từ ngày 1-9.

Camera AI - Ảnh 3.

Hiện TP HCM có hơn 1.200 camera được bố trí rộng khắp để giám sát và xử lý vi phạm. Trong đó, 31 camera AI - có khả năng tự nhận diện và xử lý vi phạm.

Camera AI - Ảnh 4.

Camera AI có khả năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng làn đường quy định, vượt quá tốc độ, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện…

Camera AI - Ảnh 5.

Hiện 31 camera AI được lắp đặt trên các giao lộ đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Pasteur... ở trung tâm TP HCM.

Camera AI - Ảnh 6.

Ngay sau người dân có hành vi vi phạm, dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống và CSGT tiếp nhận, phân tích. Trong vòng 10 ngày, thông báo "phạt nguội" sẽ được phát đến người dân. Thời gian nhận giấy "phạt nguội" tùy thuộc vào hệ thống chuyển phát thư.

Camera AI - Ảnh 7.

Điểm đáng chú ý là camera AI có thể ghi nhận nhiều lỗi cùng lúc, như vượt đèn đỏ, chạy sai làn, vượt ẩu.

Camera AI - Ảnh 8.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM, sự hiện diện của hệ thống camera AI đã từng bước điều chỉnh hành vi và góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người tham gia giao thông. Đánh giá tại những khu vực có camera giám sát, nhiều hành vi vi phạm trước đây diễn ra khá phổ biến như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, sử dụng điện thoại khi lái xe… đã giảm rõ rệt.

Camera AI - Ảnh 9.

Từ ngày 1-9 đến 3-10, hệ thống camera AI TP HCM đã phát hiện và ghi nhận hơn 3.100 trường hợp vi phạm – con số cho thấy hiệu quả bước đầu trong công tác giám sát và xử lý tự động.


CLIP: Hệ thống giám sát camera ở TP HCM.

Thực tế cho thấy TP HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa và xã hội năng động hàng đầu cả nước, tuy nhiên đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng về giao thông đô thị. Do đó, việc ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý giao thông, đã trở thành một hướng đi tất yếu.

PC08 đã từng bước triển khai, mở rộng và vận hành hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp AI, mang lại những chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.


Tin liên quan

Đường mới nâng cấp đã hư hỏng nặng, người dân liên tục té ngã

Đường mới nâng cấp đã hư hỏng nặng, người dân liên tục té ngã

(NLĐO) - Đường Nguyễn Hoàng, phường Bình Trưng liên tục bị phản ánh hư hỏng, xuống cấp.

Lái ô tô lao vào quán, có thể bị xử lý những tội danh nào?

(NLĐO) - Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Đặng Văn Sang đã lái ô tô lao thẳng vào quán nhậu, khiến 1 phụ nữ tử vong.

Camera AI ở TP HCM được lắp đặt ở tuyến đường nào?

(NLĐO) - Từ ngày 1-9 đến 3-10, camera AI đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm.

vi phạm giao thông hành vi vi phạm giao thông đô thị sử dụng điện thoại camera AI
