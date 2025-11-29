Xe ô tô phải kiểm định khí thải từ 1-3-2026, Hà Nội và TPHCM siết chặt hơn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe ô tô phải kiểm định khí thải từ 1-3-2026, Hà Nội và TPHCM siết chặt hơn

Thùy Linh

(NLĐO) - Từ ngày 1-3-2026, xe ô tô lưu thông trên toàn quốc phải đáp ứng quy định về kiểm định khí thải.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 43 ngày 28-11-2025 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2026.

- Ảnh 1.

Ô tô lưu hành trên toàn quốc sẽ phải kiểm định khí thải từ 1-3-2026

Quyết định nêu rõ 5 mức khí thải đối với xe ô tô quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

Lộ trình cụ thể về kiểm định khí thải ô tô theo năm sản xuất gắn với từng mức khí thải

Lộ trình cụ thể, xe ô tô sản xuất trước năm 1999 áp dụng Mức 1 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1) từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành 1-3-2026.

Xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng Mức 2 (tương đương tiêu chuẩn Euro 2) từ ngày 1-3-2026.

Xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 áp dụng Mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3) từ ngày 1-3-2026.

Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và TP HCM áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1-1-2027.

Xe ô tô sản xuất từ năm 2022 áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1-3-2026; áp dụng Mức 5 (tương đương tiêu chuẩn Euro 5) từ ngày 1-1- 2032.

Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM áp dụng Mức 5 từ ngày 1-1-2028. Từ ngày 1-1-2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện lộ trình này; căn cứ vào tình hình thực tế, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các quy định nâng cao mức tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, trình Thủ tướng Chính phủ công bố lộ trình tiếp theo.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu để sửa đổi, bổ sung phù hợp với lộ trình áp dụng các mức khí thải quy định.

UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nhiên liệu khi lưu hành trên thị trường; căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu công tác bảo vệ môi trường tại địa phương, trong trường hợp cần thiết có thể quy định lộ trình áp dụng mức khí thải tại vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải của địa phương theo hướng nghiêm ngặt hơn quy định tại Quyết định này, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Quyết định này không áp dụng đối với: Xe ô tô đăng ký ở nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam quá cảnh, tạm nhập, tái xuất có thời hạn để tham dự hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, du lịch; Xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Tin liên quan

Đề xuất Hà Nội, TP HCM áp dụng lộ trình quy chuẩn khí thải ô tô, xe máy sớm và chặt hơn

Đề xuất Hà Nội, TP HCM áp dụng lộ trình quy chuẩn khí thải ô tô, xe máy sớm và chặt hơn

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Hà Nội và TP HCM áp dụng lộ trình quy chuẩn khí thải ô tô, xe máy sớm hơn và chặt hơn.

Siết chặt kiểm định khí thải ô tô, xe máy

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy chuẩn khí thải, lộ trình áp dụng đối với ô tô, xe máy đang lưu hành.

Nghiên cứu áp dụng sớm hơn, nhanh hơn quy chuẩn về khí thải ô tô, xe máy tại Hà Nội, TPHCM

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần áp dụng nhanh hơn, sớm hơn quy chuẩn về khí thải ô tô, xe máy tại Hà Nội và TPHCM để hạn chế ô nhiễm

Xe ô tô xe điện kiểm định khí thải xe xăng lộ trình khí thải ô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo