Ngày 20-11, lãnh đạo Công an phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết Công an phường đang phối hợp với Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô Mercedes Maybach S600 và xe ô tô khách đỗ ven đường khiến một người tử vong, tài xế bị thương nặng hiện đang được cấp cứu.

Chiếc Mercedes Maybach hư hỏng nặng sau cú đâm mạnh vào xe khách

Trước đó, vào khoảng hơn 1 giờ ngày 20-11, tại tuyến đường Hậu Cần, thuộc phường Bãi Cháy bất ngờ xảy ra vụ tai nạn giao thông xe ô tô Mercedes Maybach S600 mang biển kiểm soát TP Hà Nội tông mạnh vào xe khách đỗ ven đường.

Theo camera an ninh của nhà dân ghi lại, chiếc Mercedes Maybach S600 chạy với tốc độ cao có dấu hiệu bị mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi tông mạnh vào xe khách đỗ ven đường. Cú va chạm khiến chiếc Maybach xoay nhiều vòng trước khi văng ra, hai người bên trong xe Maybach bất tỉnh.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên người ngồi sau đã không qua khỏi. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đường vắng vẻ và có hệ thống chiếu sáng, trời không mưa.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo người dân khu vực, khi đang ngủ thì bất ngờ thấy tiếng động cực lớn, khi chạy ra thì thấy chiếc xe sang hư hỏng nặng, hai người trong xe bất tỉnh. Chiếc xe sang Mercedes Maybach S600 hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Công an phường Bãi Cháy đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.