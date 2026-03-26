Xe tải chở đất lật đè nát xe ô tô con, xe máy, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ 30 phút ngày 26-3.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Ảnh: H. Bình

Vào thời gian trên, xe ô tô tải chở đất BKS 35C-111.xx do tài xế Trần Văn Khoa (SN 1982) điều khiển lưu thông trên đường 12B, khi đến địa phận Lâm Hoá, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ đã bị lật đè trúng 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ và 1 xe máy đi hướng ngược lại. Tại hiện trường xe ô tô, xe máy bị thùng xe tải đè dập nát.

Nhận được tin báo Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã điều động 1 xe cứu nạn và 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 1 người đi trên xe ô tô, 1 người điều khiển xe máy tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.