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Thời sự

Xe tải gặp nạn, 2 người tử vong, 1 người bị thương

Như Quỳnh

(NLĐO) 2 Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải gặp nạn khiến 2 người chết, 1 bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 1 giờ ngày 27-6, tại Km 416+350 Quốc lộ 37 thuộc địa phận bản Cao Đa 1, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Vào thời gian trên, ô tô tải BKS 19B-149.xx đi theo hướng xã Bắc Yên - xã Mai Sơn khi đến địa điểm trên đã lao xuống ta luy âm. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 3 người gồm: N.N.Q. (SN 1976) và N.N.H. (SN 2007), cùng trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và 1 người chưa xác định được danh tính.

Xe tải gặp nạn, 2 người tử vong, 1 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Vụ tai nạn khiến anh N.N.H bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Yên, còn 2 người tử vong. 

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời, bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do lái xe điều khiển xe đi không đúng phần đường, không làm chủ tay lái, tông vào dải phòng vệ mềm bên trái đường và lao xuống ta luy âm sâu khoảng 20 m so với mặt đường gây ra tai nạn.

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