HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe tải lao xuống vực đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong trong cabin

Nhất Đăng

(NLĐO) - Khi lưu thông qua đèo Bảo Lộc, xe tải bất ngờ mất phanh, lao xuống vực khiến tài xế tử vong, mắc kẹt trong cabin.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn do xe tải rơi vực đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Tài xế tử vong trong cabin khi xe tải lao xuống vực đèo Bảo Lộc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải rơi vực đèo Bảo Lộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 3-2, xe tải do tài xế Lê Hữu Thịnh (35 tuổi, trú phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở một máy đào lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP HCM.

Khi đến đoạn cua Km103 - khu vục Đài Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc, xe tải bất ngờ bị mất phanh, lao xuống vực sâu bên đường.

Vụ tai nạn khiến phương tiện rơi xuống vực sâu khoảng 5 m, cabin biến dạng. Tài xế Lê Hữu Thịnh tử vong, mắc kẹt trong cabin; phụ xe là anh Lê Văn Tuệ bị thương.

Tài xế tử vong trong cabin khi xe tải lao xuống vực đèo Bảo Lộc - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể tài xế ra khỏi chiếc xe tải.

Đội PCCC và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện có mặt triển khai cứu hộ, cứu nạn. Phụ xe được đưa đi cấp cứu, còn thi thể tài xế sau đó được đưa khỏi hiện trường.

Tin liên quan

Hai phụ nữ nhảy khỏi xe khi xe đầu kéo mất thắng trên đèo Bảo Lộc

Hai phụ nữ nhảy khỏi xe khi xe đầu kéo mất thắng trên đèo Bảo Lộc

(NLĐO) - Khi đang đổ đèo Bảo Lộc, xe đầu kéo chở alumin mất thắng va chạm với 2 ô tô rồi cuốn một xe máy vào gầm.

Xử phạt nặng người xây công trình không phép "khủng" trên đèo Bảo Lộc

(NLĐO) - UBND huyện Đạ Huoai ra quyết định xử phạt 50 triệu đồng và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất rừng phòng hộ trên đèo Bảo Lộc.

Công trình "khủng" 740 m2 xây không phép trên đất rừng đèo Bảo Lộc

(NLĐO) - Công trình có diện tích 740 m2 xây dựng không phép trên đất rừng phòng hộ đầu nguồn đèo Bảo Lộc do Ban Quản lý rừng Phòng hộ Nam Huoai quản lý.

tai nạn giao thông Lâm Đồng đèo Bảo Lộc lật xe tải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo